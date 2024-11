Väzni Zväzu protikomunistického odboja upozorňujú na hrôzy komunizmu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Komunizmus štyri desaťročia pošliapaval ľudské práva a diskriminoval svojich občanov. Upozornili na to politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja pri príležitosti tohtotýždňového výročia Nežnej revolúcie, ktorá viedla k pádu komunistického režimu v Československu.



"Išlo najmä o tých, ktorí neprijali ideológiu komunizmu, nevyznávali materialistický svetonázor, nezradili svoju vieru v Boha a nádej na štátnu samostatnosť. Komunistické súdy dali popraviť 250 ľudí a vyše 71.000 poslali do väzníc," skonštatovali.



Nežná revolúcia bola podľa ich slov najmä vyvrcholením odporu politických väzňov proti režimu. "Za hlboký prejav neúcty k skutočným hrdinom protikomunistického odboja a za snahu prekrúcať históriu preto považujeme privlastňovanie si zásluh či medializovanie len tzv. tvárí novembra," podotkli.



Zástupcovia bývalých politických väzňov v tejto súvislosti apelovali na to, aby mali zastúpenie v každom verejnom orgáne, najmä v radách pri úrade vlády, kde sa pertraktujú ľudské práva. "Politickí väzni boli objektom aj subjektom ľudsko-právnej agendy v ilegalite počas komunistickej totality. Ľudsko-právnu agendu si preto berieme symbolicky späť pod svoju kuratelu," dodali.