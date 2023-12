Väznice: V mnohých väzniciach je pripravená súťaž o najkrajší stromček

Bratislava 24. decembra (TASR) - Väznené osoby sa môžu počas Štedrého dňa zapojiť do viacerých voľnočasových aktivít vrátane športových turnajov. V mnohých ústavoch je pripravená súťaž o najkrajší vianočný stromček. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Počas Štedrého dňa môžu väznené osoby využiť svoj voľný čas podľa vlastného zváženia. Od skorých ranných hodín sa môžu venovať výrobe novoročných pozdravov, ozdôb, upratovaniu ciel a spoločných priestorov a samotnému vyzdobovaniu chodieb alebo ciel," priblížila. Vianočnú atmosféru si väznené osoby môžu spríjemniť pečením vianočných koláčikov, varením vianočných pokrmov či hraním na gitare a spievaním vianočných kolied.



Okrem obvyklých voľnočasových aktivít, ako sú čítanie kníh, písanie korešpondencie či lúštenie krížoviek, sa môžu väznené osoby zapojiť aj do viacerých vianočných turnajov. "Napríklad v dáme, šachu, stolnom tenise či v hode šípok. Počas sviatkov bude mať väzenský personál vyhradený čas aj na individuálne rozhovory s väznenými osobami," dodala.



Aj tento rok na Štedrý deň do niektorých ústavov väzenskí kapláni a skauti prinesú spolu s koledníkmi betlehemské svetlo. "Ďalej sa väznené osoby môžu zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch, koledách a prednášok zameraných na Vianoce. K dispozícii budú aj spoločenské a iné kartové hry," podotkla hovorkyňa.



Tým, ktorým to budú okolnosti dovoľovať a nebude im brániť žiadna zákonná prekážka, sa môžu zúčastniť na spoločnej štedrej večeri a stráviť krátky čas v spoločnosti iných väznených osôb. "Okrem spomínaných aktivít sú pripravené mimoriadne videonávštevy, návštevy a telefonovanie," priblížila.



Vo väzniciach budú aj tento rok na Prvý sviatok vianočný koledovať väznení. "Mnohí sa zúčastnia aj na súťaži o najkrajšiu vianočnú koledu," podotkla Kacvinská. V rámci voľného času môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie Urbi et orbi alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase.



Ďalej majú možnosť zúčastniť sa na slávnostnej vianočnej svätej omši v kaplnke alebo v priestore na to určenom. V mnohých ústavoch si počas týchto dní budú väznené osoby variť kapustnicu a pripravovať vlastné pohostenie.



Na Štedrý deň dostanú väznení na raňajky kakao s vianočkou či tvarohovým závinom. K dispozícii bude niekde aj chlieb s maslom a tvrdým syrom. Štedrá večera bude pozostávať okrem iného z kapustnice, bude sa podávať aj vyprážané rybie filé s majonézovým šalátom. Nebude chýbať ani ovocie, zákusok či oblátky.