Väzobné stíhanie Jaroslava H. je nezákonné, tvrdia jeho advokáti

Bratislava 18. decembra (TASR) - Väzobné stíhanie spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. je nezákonné a neopodstatnené. Uviedli to jeho právni zástupcovia Martin Škubla a Lukáš Trojan. Trestné stíhanie hodnotí Trojan ako účelový pokus o kriminalizáciu štandardných obchodných vzťahov.



Advokáti upozorňujú na tri argumenty voči väzbe. Tvrdia, že dochádza k zneužívaniu inštitútov trestného konania. "Účelové vylákanie Jaroslava H. na výsluch v nesúvisiacej trestnej veci, jeho následné zadržanie a realizácia prehliadky priestorov spoločnosti Penta s nasadením Lynx Commanda boli absolútne neprimerané," konštatujú právni zástupcovia. Dopĺňajú, že Jaroslav H. je v kolúznej väzbe bezdôvodne.



Poukazujú tiež na to, že prípad prokurátora Dušana K. nemá s prípadom a väzbou Jaroslava H. žiadnu súvislosť. Súd podľa nich umelo prepojil tieto prípady, pričom nepoukázal na žiadny dôkaz, ktorý by vysvetlil prienik káuz.



Údajné ovplyvňovanie svedkov prostredníctvom médií označujú za bizarné zdôvodnenie zo strany súdu. "Vplyv Jaroslava H. a skupiny Penta na to, akým spôsobom slovenské médiá interpretujú kauzu Gorila, bol preukázateľne zanedbateľný, keďže drvivá väčšina mediálnych výstupov k tejto kauze bola pre Jaroslav H. negatívna," tvrdia advokáti. Dodávajú, že uplatňovanie slobody prejavu nemôže byť dôvodom väzby.



Jaroslava H. policajný vyšetrovateľ obvinil z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Následne sa vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia odmieta a mieni sa brániť. Polícia vzniesla obvinenia, ktoré majú súvisieť s kauzou Gorila, celkovo voči trom osobám. Jaroslava H. Špecializovaný trestný súd v Pezinku zobral do väzby. V najbližšom období bude o sťažnosti rozhodovať Najvyšší súd SR.