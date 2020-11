Vďaka Lidlu sa slovenskí vinári presadzujú aj v zahraničí

Bratislava 11. novembra (OTS) - Spolupráca s Lidlom sa kvalitným slovenským dodávateľom oplatí. Desiatky z nich exportujú svoje výrobky do zahraničia práve prostredníctvom diskontného reťazca. Na pultoch Lidlov v zahraničí sa v priebehu roka 2020 objavilo aj viac ako 170 000 fliaš slovenského vína. Vychutnávať si ich môžu zákazníci v Bulharsku, Česku, Poľsku či Slovinsku.povedal, nákupca Lidl Slovenská republika zodpovedný aj za sortiment vín.Vďaka splneniu požiadaviek, ktoré Lidl kladie na všetkých svojich dodávateľov (kvalita, požadované množstvo, cena) a úspešnej prezentácii svojich výrobkov na podujatí Lidl Expo 2019, vyvážajú svoje výrobky do zahraničia spoločnosti Hubert, Matyšák, Pivnica Tibava, Víno Levice, Víno Nitra a Villa Víno Rača.,“ uviedla, obchodná riaditeľka Pivnica Tibava. Vína z produkcie tohto vinárstva putovali do predajní Lidla v Českej republike, Poľsku a Bulharsku.“ povedala na margo exportuLidl podporuje aj vzdelávanie budúcich vinárov. S jedinou strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou na Slovensku, ktorá sa nachádza v Modre, má nadviazanú konkrétnu spoluprácu. V rámci nej odoberá diskont každý rok od školy 5000 fliaš pričom za každú predanú jej venuje 1 € na ďalšie skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Spolupráca s Lidlom však pomáha aj klasickým dodávateľom ako ilustruje M. Bunčákova z Pivnica Tibava: „.“