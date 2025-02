VIDEO: Kaliňák k diskusii v koalícii: Veci sa vyvíjajú dobre

Bratislava 19. februára (TASR) - Veci sa vyvíjajú dobre a určitom momente sa návrhy, ktoré sú na stole, pretavia vo výsledok. V reakcii na nedoriešené témy zmien vo vláde to v stredu po rokovaní kabinetu uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Keď sa zrodí finálna dohoda, budeme vás informovať, ja určite nebudem ten, kto bude predčasne o niečom informovať, čo ešte nie je definitívne dohodnuté," odmietol špekulácie s tým, že na stredajšom rokovaní vlády sa táto téma vôbec nepreberala.







Minister obrany sa takisto vyjadril k zvolávaným samitom predstaviteľov štátov Európskej únie (EÚ), ktoré sú reakciou na rokovania USA a Ruska o Ukrajine. Vicepremiér mieni, že pondelkový (17. 2.) i stredajší neoficiálny samit sú viac menej hysterickou reakciou na minulotýždňové vyjadrenia amerického viceprezidenta J. D. Vancea na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. "Pritom on nehovoril o Ukrajine, on len vyzval Európu, aby sa vrátila k demokratickým princípom, ktoré v predchádzajúcom období sama porušovala," upozornil Kaliňák.



Nechápe rovnako "hystériu" predstaviteľov európskych mocností z neprítomnosti EÚ na rozhovoroch o Ukrajine, ktoré sa iniciovali. "Ja nevnímam tieto rozhovory ako rozhovory Ruska a USA, ale ako rozhovor toho, kto chce sprostredkovať rokovanie o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou," vysvetlil. "Načo tam má byť pri tomto rokovaní EÚ, ak doteraz sa zubami-nechtami rokovaniu s Ruskom bránila," podotkol.



Odmietol zároveň, že neúčasť Slovenska na samitoch by bola vyjadrením nedôvery spojencov v EÚ. Poukázal na to, že samity majú neoficiálny charakter a iniciovali ich štáty, zvažujúce vyslanie vojakov na mierové misie na Ukrajine. "My sme jasne deklarovali, že tam vojakov nepošleme," pripomenul. Dodal, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je v rámci témy Ukrajiny a negociácií o vývoji situácie v kontakte s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.



Ani podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) si nemyslí, že by neúčasť Slovenska na rokovaniach znamenala izoláciu. "Európa si teraz skôr vyjasňuje pozíciu, čo chce vlastne robiť vo vzťahu k Ukrajine," upozornil. Je presvedčený, že aktuálne samity nie sú šťastným formátom. "Skôr ako rozdeľovať Európu tým, kto bol a nebol pozvaný, by bolo lepšie, keby si štáty vyjasnili svoju národnú pozíciu k budovaniu budúcej bezpečnostnej architektúry Európy, ktorá je rozpadnutá. Všetci musíme prispieť k európskemu bezpečnostnému domu," zdôraznil.