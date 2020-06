Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka 2019

Bratislava 16. júna (TASR) – Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2019. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.



V kategórii vedec roka získal ocenenie Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. "Ocenenie som získal za výsledky základného výskumu, konkrétne išlo o výsledky výskumu, ktoré sa týkajú laboratórneho modelovania vlastností čiernych dier, ktoré sú vo vesmíre. Druhou časťou je vývoj a rozvoj fyziky nízkych teplôt na Slovensku, ktoré vyústili za 20 rokov k tomu, že úroveň fyziky nízkych teplôt je na absolútnej svetovej špičke," poznamenal Skyba.







Cyril Rajnák z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získal ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník za prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.



Ocenenie v kategórii inovátor roka si prevzal Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Ocenený bol za výskum a vývoj technológie výroby silného "zeleného" oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd. Ako priblížil, v životnom prostredí sa nachádzajú rôzne látky, niektoré sú tam prirodzene a niektoré sú spojené s činnosťou človeka a jeho existenciou, napríklad s tým, že človek je občas chorý, berie lieky a tie sa niekedy nespotrebujú všetky a časť z nich ide do odpadových vôd. "V nich pretrvávajú a zatiaľ sa ich nevieme zbaviť. Existuje látka, ktorá sa volá železan, kde je centrálny atóm železa a tieto látky majú výnimočnú schopnosť degradovať tieto nežiaduce látky," vysvetlil Híveš s tým, že výskumu sa venuje 15 rokov.



V kategórii technológ roka triumfoval Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie získal za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.



Oceneným v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenený bol za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že rezort sa bude snažiť podporovať vedu, pretože je dôležitá. Jej dôležitosť vyzdvihol aj štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis. Ako doplnil, verí, že vedu a výskum sa postupne podarí dostať do centra diania.



Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.