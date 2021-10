Vo finále Falling Walls Lab bude SR reprezentovať Matej Badin

Bratislava 1. októbra (TASR) – V medzinárodnom finále súťaže Falling Walls Lab bude Slovensko reprezentovať Matej Badin z Univerzity Komenského v Bratislave a inštitútu SISSA v talianskom Trieste. S projektom inovatívnej metódy simulácie transformácií pevných materiálov pôsobením tlaku uspel vo štvrtkovom národnom kole. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.



„Nie všetky látky okolo nás sa nachádzajú v rovnováhe. Príkladom je diamant v zásnubnom prsteni, ktorý by nemal existovať pri normálnej teplote a tlaku, ale mal by sa zmeniť naspäť na tuhu v ceruzke – grafit. A to napriek tomu, že sú to len rôzne formy tej istej látky – uhlíka. V mojej prezentácii som sa snažil vysvetliť novú výpočtovú metódu, ktorú sme vymysleli s mojím školiteľom a umožňuje okrem iného hľadať aj ďalšie takéto látky nachádzajúce sa mimo rovnováhy. Tie môžu mať obrovský potenciál pre praktické využitie, podobne ako v prípade diamantu,“ vysvetlil víťaz Matej Badin.



Druhé miesto získal v národnom kole Olivier Monfort, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vo svojom projekte sa zameriava na využitie fotochémie pri čistení odpadových vôd. Tretie miesto porota udelila Marekovi Ratvajovi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za jeho projekt inovatívneho probiotického krmiva, ktoré môže nahradiť využívanie farmaceutík pri chove rýb.



Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta. Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference v Berlíne.