VIDEO: Vedci chcú s premiérom hovoriť o obmedzení mobility i testovaní

Bratislava 23. februára (TASR) – Slovenskí vedci chcú s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) hovoriť o COVID automate, obmedzení mobility, trasovaní či sekvenácii pozitívnych vzoriek ochorenia COVID-19, ale chcú prehodnotiť aj pravidelné testovanie. V utorok to pred stretnutím povedali vedec Pavol Čekan a lekár Vladimír Krčméry.



Krčméry vidí zmysel boja proti novému koronavírusu v obmedzeniach na hraniciach. Pripomenul, že nový koronavírus bol na Slovensko importovaný. Problematické sú podľa neho letecké spoločnosti plné cestujúcich, ktorí nemali nikdy pristáť v Európe. Riešiť treba letecký priestor, ale aj celkovo znížiť mobilitu v krajine. "Viacerí sme za to, že otvárať sa dovnútra," povedal.



Rovnako sa s Čekanom zhodli, že vzorky treba systémovo sekvenovať. "Každý, kto má cestovateľskú anamnézu z krajín, kde sa vie o prevalencii infekčnejších a zároveň aj smrtnejších typoch, tak práve sekvenáciou to vieme zistiť," povedal Čekan s tým, že ideálne by bolo sekvenovať v počte 500 vzoriek týždenne. Verí, že pandémiu čoskoro potlačíme.







Premiér Igor Matovič (OĽANO) chce s odborníkmi, vedcami a epidemiológmi diskutovať o tom, ako zastaviť rast počtu pacientov s ochorením COVID-19. Ešte v pondelok (22. 2.) vyhlásil, že počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19 na Slovensku rastú aj napriek zavedenému zákazu vychádzania či prijatiu COVID automatu. Od odborníkov očakáva odpoveď, akým spôsobom sa majú na Slovensku zmeniť pravidlá.