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Vedci objavili v Tatrách nový druh koníka, predstavuje ho atlas hmyzu
Atlas rovnokrídlovcov a modliviek Slovenska bude nielen prehľadom doterajších poznatkov, ale aj východiskom pre ďalší výskum a sledovanie zmien v slovenskej prírode.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Vedci objavili v Západných Tatrách nový druh koníka. Našli ho vo vysokohorskom prostredí v oblasti Žiarskej doliny. Druh dostal vedecké meno Podismopsis kristini na počesť vedca Antona Krištína. Vedci z Ústavu ekológie lesa (ÚEL) Slovenskej akadémie vied (SAV) zároveň pripravili prvý komplexný atlas rovnokrídlovcov a modliviek na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Prvého jedinca, ktorý slúžil na jeho vedecký opis, našli v septembri 2022 v nadmorskej výške približne 1850 metrov. Nový druh vedecky opísali v roku 2026. Tento objav podľa Krištína ukazuje, aké dôležité je mapovať prírodu na celom území Slovenska - od najteplejších nížin až po vysokohorské ťažko dostupné lokality.
Atlas rovnokrídlovcov a modliviek na Slovensku prináša údaje o rozšírení, početnosti a zmenách výskytu kobyliek, koníkov, svrčkov a modliviek. Na jej príprave sa podieľalo okolo 1200 mapovateľov z radov odborníkov aj verejnosti. Atlas vyjde ešte pred Vianocami.
Predstavuje 134 druhov rovnokrídlovcov, teda kobyliek, koníkov a svrčkov, a tri druhy modliviek zaznamenaných na našom území. Autori v ňom hodnotia nielen to, kde jednotlivé druhy žijú, ale aj ich početnosť, prostredie, ktoré obývajú, a mieru ohrozenia. Editormi atlasu sú Krištín, Benjamín Jarčuška, Ľubomír Vidlička a Peter Kaňuch z ÚEL SAV.
„Príprava atlasu je výsledkom dlhoročnej práce. Výskumu sa intenzívne venujeme od roku 2006, pri spracovaní sme však vychádzali aj zo starších údajov, ktoré siahajú až do začiatku 19. storočia,“ priblížil Krištín. Každý druh bude mať v atlase vlastný profil s fotografiou a mapou rozšírenia. Autori porovnávajú údaje z troch období, a to do roku 1965, z rokov 1966 až 1999 a z obdobia 2000 až 2025. Čitatelia tak získajú obraz o tom, ako sa rokmi menil výskyt jednotlivých druhov na Slovensku.
Ľudia, ktorí sa o prírodu zaujímajú vo voľnom čase, posielali svoje pozorovania prostredníctvom odborných stránok, sociálnych sietí či záujmových skupín. Autori pri spracovaní pracovali približne s 200.000 záznamami. „Údaje od verejnosti sú pre podobný výskum mimoriadne cenné. Ľudia sa dostávajú aj na miesta, ktoré vedci nestihnú pravidelne navštevovať, a môžu upozorniť na výskyt zaujímavého či vzácneho druhu,“ vysvetlil Krištín.
Atlas ukazuje aj zmeny, ktoré vedci pozorujú nielen na Slovensku, ale naprieč Európou. Zatiaľ čo viaceré druhy zo svojich pôvodných lokalít ustupujú, iné sa šíria do nových oblastí vrátane Slovenska, tvrdia vedci. Na výskyt hmyzu vplývajú podľa nich zmeny prostredia aj klímy. Približujú, že niektoré druhy sa na Slovensko rozširujú z južnejších oblastí, ďalšie sa môžu presúvať aj v súvislosti s dopravou. „Podrobné údaje o ich výskyte pomáhajú vedcom lepšie porozumieť týmto zmenám a môžu byť užitočné aj pri ochrane prírody,“ dodala SAV.
Atlas rovnokrídlovcov a modliviek Slovenska bude nielen prehľadom doterajších poznatkov, ale aj východiskom pre ďalší výskum a sledovanie zmien v slovenskej prírode.
Prvého jedinca, ktorý slúžil na jeho vedecký opis, našli v septembri 2022 v nadmorskej výške približne 1850 metrov. Nový druh vedecky opísali v roku 2026. Tento objav podľa Krištína ukazuje, aké dôležité je mapovať prírodu na celom území Slovenska - od najteplejších nížin až po vysokohorské ťažko dostupné lokality.
Atlas rovnokrídlovcov a modliviek na Slovensku prináša údaje o rozšírení, početnosti a zmenách výskytu kobyliek, koníkov, svrčkov a modliviek. Na jej príprave sa podieľalo okolo 1200 mapovateľov z radov odborníkov aj verejnosti. Atlas vyjde ešte pred Vianocami.
Predstavuje 134 druhov rovnokrídlovcov, teda kobyliek, koníkov a svrčkov, a tri druhy modliviek zaznamenaných na našom území. Autori v ňom hodnotia nielen to, kde jednotlivé druhy žijú, ale aj ich početnosť, prostredie, ktoré obývajú, a mieru ohrozenia. Editormi atlasu sú Krištín, Benjamín Jarčuška, Ľubomír Vidlička a Peter Kaňuch z ÚEL SAV.
„Príprava atlasu je výsledkom dlhoročnej práce. Výskumu sa intenzívne venujeme od roku 2006, pri spracovaní sme však vychádzali aj zo starších údajov, ktoré siahajú až do začiatku 19. storočia,“ priblížil Krištín. Každý druh bude mať v atlase vlastný profil s fotografiou a mapou rozšírenia. Autori porovnávajú údaje z troch období, a to do roku 1965, z rokov 1966 až 1999 a z obdobia 2000 až 2025. Čitatelia tak získajú obraz o tom, ako sa rokmi menil výskyt jednotlivých druhov na Slovensku.
Ľudia, ktorí sa o prírodu zaujímajú vo voľnom čase, posielali svoje pozorovania prostredníctvom odborných stránok, sociálnych sietí či záujmových skupín. Autori pri spracovaní pracovali približne s 200.000 záznamami. „Údaje od verejnosti sú pre podobný výskum mimoriadne cenné. Ľudia sa dostávajú aj na miesta, ktoré vedci nestihnú pravidelne navštevovať, a môžu upozorniť na výskyt zaujímavého či vzácneho druhu,“ vysvetlil Krištín.
Atlas ukazuje aj zmeny, ktoré vedci pozorujú nielen na Slovensku, ale naprieč Európou. Zatiaľ čo viaceré druhy zo svojich pôvodných lokalít ustupujú, iné sa šíria do nových oblastí vrátane Slovenska, tvrdia vedci. Na výskyt hmyzu vplývajú podľa nich zmeny prostredia aj klímy. Približujú, že niektoré druhy sa na Slovensko rozširujú z južnejších oblastí, ďalšie sa môžu presúvať aj v súvislosti s dopravou. „Podrobné údaje o ich výskyte pomáhajú vedcom lepšie porozumieť týmto zmenám a môžu byť užitočné aj pri ochrane prírody,“ dodala SAV.
Atlas rovnokrídlovcov a modliviek Slovenska bude nielen prehľadom doterajších poznatkov, ale aj východiskom pre ďalší výskum a sledovanie zmien v slovenskej prírode.