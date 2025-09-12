< sekcia Slovensko
Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek
Na štúdii SAV spolupracovali výskumníci zo štyroch európskych krajín - Slovenska, Poľska, Francúzska a Španielska.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Medzinárodný tím vedcov, na ktorom sa podieľali aj Ján Jamroškovič a Maria Vittoria Cottini z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV), odhalil nový mechanizmus cieleného poškodzovania rakovinových buniek. Objav predstavuje významný posun vo vývoji šetrnejších terapií, keďže ničí bunky len v osvietenej oblasti a vedľajšie účinky sú tak minimálne. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.
Ako priblížila, fotodynamická terapia je moderná metóda liečby rakoviny, pri ktorej sa pacientovi podá špeciálna molekula s fotosenzitizér a nádor sa následne osvieti špecifickým svetlom. Ozrejmila, že doterajšie fotosenzitizéry majú viacero obmedzení. Často obsahujú ťažké kovy na zlepšenie účinku, čo spôsobuje toxicitu. Vedci teraz vyvinuli novú látku s označením DBI-POE, ktorá neobsahuje žiadne ťažké atómy a je výborne rozpustná vo vode, vďaka čomu by mohla cirkulovať v tele bez tvorby neúčinných agregátov.
„Pomocou špičkových biochemických metód sme presne identifikovali guanínové bázy, ktoré sú po zásahu svetlom oxidované našou molekulou. Teší nás, že sme tak mohli prispieť k objavu, ktorý posúva možnosti fotodynamickej liečby a má potenciál cielenie zasiahnuť rakovinové bunky,“ vysvetlil Jamroškovič. Takýto prístup by podľa neho tak mohol priniesť účinnejšiu a šetrnejšiu liečbu nádorov.
Tináková spresnila, že výsledky výskumu publikované v prestížnom časopise Nanoscale Horizons predstavujú prvý dôkaz, že fotodynamická látka dokáže takto selektívne cieliť a ničiť špecifické štruktúry DNA. Tento princíp by mohol otvoriť cestu k novým protirakovinovým terapiám, ktoré budú aktivované až po naviazaní liečiva na charakteristickú „chybu“ rakovinovej bunky, čím sa maximalizuje účinok na nádor a minimalizuje poškodenie zdravých buniek.
Na štúdii spolupracovali výskumníci zo štyroch európskych krajín - Slovenska, Poľska, Francúzska a Španielska. Slovenský tím vykonal dôležité experimenty, ktorými presne určil, ktoré guaníny sú v štruktúre DNA po zásahu fotosenzitizérom poškodené.
