Vedci: Riziko ťažkého priebehu COVID-19 u detí je malé, no existuje

Bratislava 2. septembra (TASR) - Riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a dlhodobé následky u detí sú síce pomerne malé, ale nie zanedbateľné. Upozornila na to iniciatíva Veda pomáha. TASR o tom informoval za iniciatívu Martin Šuster.



"S otvorením školského roku sa výrazne zvýšia kontakty medzi deťmi. Mnohí rodičia stále zvažujú, či je vhodné zaočkovať svoje deti. Iniciatíva Veda Pomáha - COVID-19 by im chcela pri tomto rozhodovaní pomôcť," povedal. Vedci a lekári poukázali na to, že očkovanie chráni nielen pred samotným ochorením COVID-19, ale aj pred postcovidovými následkami, akými sú dlhodobá únava, bolesti hlavy, zadýchavanie, búšenie srdca, ale aj závažnými následkami s názvom multisystémový zápal MIS-C.



Ubezpečili, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú pre vekovú skupinu 12 - 18 rokov vysoko účinné a bezpečné. Zdôraznili, že výhody očkovania podľa súčasných poznatkov prevažujú nad rizikami aj v tejto vekovej skupine a deťom či rodičom očkovanie zodpovedne odporúčajú.



Iniciatíva tiež uviedla, že celkovo sú zaznamenané nežiaduce účinky po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 medzi deťmi mimoriadne zriedkavé, a to obzvlášť v prípade, ak sa dodrží odporúčanie niekoľkodňového pokoja a vyhýbanie sa nadmernej fyzickej záťaži po očkovaní.



Hovorí tiež, že čistý benefit očkovania u detí je nižší než u dospelých, najmä u seniorov a ľudí so závažnými ochoreniami. Verejné inštitúcie by preto podľa vedcov a odborníkov mali sústrediť svoje úsilie na očkovanie práve týchto skupín a ponechať očkovanie detí na rozhodnutie ich rodičov.



"Mládež vo veku 12 až 18 rokov, na rozdiel od menších detí, výrazne prispieva k šíreniu nákazy. Obzvlášť odporúčame očkovanie tínedžerom, ktorí majú súrodencov novorodencov, respektíve malé deti a príbuzných s vážnymi ochoreniami, napríklad po transplantácii orgánov, s autoimunitnými poruchami či nádorovými ochoreniami a mnohými ďalšími," doplnila platforma.



Ministerstvu školstva odporúča, aby minimalizovalo dosahy pandémie na deti a ich vyučovací proces. Iniciatíva tvrdí, že nie sú pádne medicínske a epidemiologické dôvody na dištančné vzdelávanie zaočkovaných žiakov alebo žiakov po prekonaní ochorenia COVID-19, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými spolužiakmi. "Školská dochádzka týchto detí by už nemala byť vážnejšie obmedzovaná," uzavrela.