< sekcia Slovensko
Vedci SAV sa podieľajú na vývoji systémov pre energetické aplikácie
Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR s celkovým rozpočtom približne 12,5 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Výskumníci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied (SAV) sú súčasťou medzinárodného projektu SUNFLOWERS, ktorý sa zameriava na vývoj nových materiálov pre hybridné systémy skladovania energie. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR s celkovým rozpočtom približne 12,5 milióna eur. V súčasnosti sa nachádza vo svojej implementačnej fáze, v ktorej prebieha experimentálny výskum a testovanie nových materiálov v laboratórnych podmienkach na účel prípravy prvých prototypov batérií.
Projekt reaguje na jednu z najväčších výziev súčasnosti - klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov. Elektrifikácia dopravy a priemyslu a rozvoj pokročilých batériových technológií predstavujú kľúčové nástroje pre transformáciu energetiky a zvyšovanie stability energetických sietí. Dôležitým aspektom projektu je zvyšovanie bezpečnosti, životnosti, udržateľnosti a recyklovateľnosti batériových systémov. Cieľom je vývoj pokročilých batériových materiálov a hybridných systémov skladovania energie.
„Jednou z kľúčových oblastí výskumu je vývoj nových anódových materiálov, ktoré môžu nahradiť konvenčný grafit v lítium-iónových batériách,“ uviedol riešiteľ projektu za Ústav geotechniky SAV Martin Fabián. Výskumný tím sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých anódových materiálov s vyšším potenciálom lítiácie, ktoré by umožnili bezpečnejšiu a stabilnejšiu prevádzku batériových článkov.
Projekt má za cieľ nielen vývoj nových materiálov, ale aj ich validáciu v laboratórnych prototypoch, škálovanie do priemyselnej výroby a podporu recyklácie batérií. Súčasťou projektu je aj budovanie výskumno-vzdelávacej infraštruktúry v regióne východného Slovenska, ktorá má prispieť k rozvoju personálnych kapacít v oblasti výskumu batériových technológií.
Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR s celkovým rozpočtom približne 12,5 milióna eur. V súčasnosti sa nachádza vo svojej implementačnej fáze, v ktorej prebieha experimentálny výskum a testovanie nových materiálov v laboratórnych podmienkach na účel prípravy prvých prototypov batérií.
Projekt reaguje na jednu z najväčších výziev súčasnosti - klimatickú zmenu a potrebu znižovania emisií skleníkových plynov. Elektrifikácia dopravy a priemyslu a rozvoj pokročilých batériových technológií predstavujú kľúčové nástroje pre transformáciu energetiky a zvyšovanie stability energetických sietí. Dôležitým aspektom projektu je zvyšovanie bezpečnosti, životnosti, udržateľnosti a recyklovateľnosti batériových systémov. Cieľom je vývoj pokročilých batériových materiálov a hybridných systémov skladovania energie.
„Jednou z kľúčových oblastí výskumu je vývoj nových anódových materiálov, ktoré môžu nahradiť konvenčný grafit v lítium-iónových batériách,“ uviedol riešiteľ projektu za Ústav geotechniky SAV Martin Fabián. Výskumný tím sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých anódových materiálov s vyšším potenciálom lítiácie, ktoré by umožnili bezpečnejšiu a stabilnejšiu prevádzku batériových článkov.
Projekt má za cieľ nielen vývoj nových materiálov, ale aj ich validáciu v laboratórnych prototypoch, škálovanie do priemyselnej výroby a podporu recyklácie batérií. Súčasťou projektu je aj budovanie výskumno-vzdelávacej infraštruktúry v regióne východného Slovenska, ktorá má prispieť k rozvoju personálnych kapacít v oblasti výskumu batériových technológií.