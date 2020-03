Vedcom sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene nového koronavírusu

Bratislava 19. marca (TASR) - Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene nového koronavírusu. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu, ktorého je Virologický ústav BMC SAV zakladajúcim členom. Vďaka tomu budú k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite k ďalšiemu výskumu. Tento úspech je príkladnou ukážkou spolupráce slovenských verejných a akademických inštitúcií, ktoré sa v ťažkej situácii spojili pre dobrú vec a prispejú k medzinárodnému výskumu nového vírusu," uviedol vedúci Oddelenia ekológie vírusov z BMC SAV Boris Klempa.



Ako virológ doplnil, podarilo sa im to vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Národné referenčné centrum pre chrípku pod vedením Edity Staroňovej podľa vedca ústretovo poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov, ktoré poslúžili ako zdroj vírusu.



Na izolácii vírusu sa tímovo podieľali viacerí členovia Oddelenia ekológie vírusov na Virologickom ústave BMC SAV. Po úspešnej izolácii z vírusov vedci pripravili neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím Tomáša Szemeša z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Cieľom tohto kroku je identifikovať kompletný vírusový genóm.