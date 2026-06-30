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Vedeckú cenu CO2-Free získali J. Kováč a I. Kontuľ
Každý z laureátov získal finančnú odmenu 2000 eur, ako aj štipendium Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku na mesačný výskumný pobyt vo Francúzsku.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - V priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave odovzdali v utorok vedeckú cenu CO2-Free, ktorej cieľom je podporovať slovenský vedecký výskum v oblastiach prispievajúcich k ochrane životného prostredia a rozvoju nízkouhlíkových energetických riešení. Cenu v kategórii vedy a technológie v oblasti jadrovej energetiky získal Juraj Kováč a ocenenie v kategórii vedy a technológie zamerané na dekarbonizáciu a ochranu životného prostredia udelili Ivanovi Kontuľovi.
Každý z laureátov získal finančnú odmenu 2000 eur, ako aj štipendium Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku na mesačný výskumný pobyt vo Francúzsku.
Juraj Kováč je výskumný a vývojový inžinier v spoločnosti VÚEZ a doktorand v odbore robotika a kybernetika na Fakulte elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Špecializuje sa na robotiku, umelú inteligenciu a priemyselnú diagnostiku a podieľa sa na viacerých inovatívnych európskych projektoch v jadrovej energetike, najmä na projektoch QUALByAI a FIND.
Ivan Kontuľ je odborný asistent na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu fyziku a analýzu rádioaktívneho uhlíka a vyvíja pokročilé metódy na skúmanie uhlíkového cyklu a identifikáciu zdrojov znečistenia ovzdušia. V roku 2025 bol jedným z finalistov na cenu ESET Science Award.
Cena CO2-Free prispieva k posilňovaniu vedeckej a technologickej spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom a podporuje rozvoj výskumu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre ekologickú transformáciu Európy.
Každý z laureátov získal finančnú odmenu 2000 eur, ako aj štipendium Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku na mesačný výskumný pobyt vo Francúzsku.
Juraj Kováč je výskumný a vývojový inžinier v spoločnosti VÚEZ a doktorand v odbore robotika a kybernetika na Fakulte elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Špecializuje sa na robotiku, umelú inteligenciu a priemyselnú diagnostiku a podieľa sa na viacerých inovatívnych európskych projektoch v jadrovej energetike, najmä na projektoch QUALByAI a FIND.
Ivan Kontuľ je odborný asistent na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu fyziku a analýzu rádioaktívneho uhlíka a vyvíja pokročilé metódy na skúmanie uhlíkového cyklu a identifikáciu zdrojov znečistenia ovzdušia. V roku 2025 bol jedným z finalistov na cenu ESET Science Award.
Cena CO2-Free prispieva k posilňovaniu vedeckej a technologickej spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom a podporuje rozvoj výskumu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre ekologickú transformáciu Európy.