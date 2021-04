Riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV žiada Matoviča o ospravedlnenie

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 10. apríla (TASR) – Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) Juraj Kopáček žiada ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o verejné ospravedlnenie. TASR o tom informovala PR manažérka BMC SAV Zuzana Vetrecin Čeplíková.Kopáček tvrdí, že šéf rezortu financií v piatok (9. 4.) počas tlačového vyhlásenia mimoriadne nevhodným spôsobom poškodil meno Virologického ústavu BMC SAV, znevážil prácu a ponížil vedcov ústavu. "" uviedol vedecký riaditeľ virologického ústavu. Ako dodal, robia to práve preto, že vnímajú obrovský dosah pandémie na spoločnosť a na životy ľudí. "" poznamenal.Opakovane Kopáček zdôraznil, že o vykonanie analýz vakcíny Sputnik V ich požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR listom z dňa 5. marca. Tvrdí, že sú inštitúciou, ktorá má certifikáciu a odbornú kvalifikáciu na ich vykonanie. "" dodal.Matovič vo štvrtok (8. 4.) rokoval v Moskve o vakcíne Sputnik V a následne v piatok povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. BMC SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).