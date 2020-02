Vedenie FIIT STU chce, aby sa začiatok semestra neposúval

Bratislava 10. februára (TASR) – Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave chce urobiť všetko preto, aby pre štrajkovú pohotovosť 36 zamestnancov fakulty nemuselo pristúpiť k posúvaniu začiatku letného semestra alebo k jeho prerušeniu. Pre TASR to potvrdila Monika Karoliová z FIIT STU.



"Vyvíjame maximálne úsilie pre konštruktívne vyriešenie situácie na FIIT STU. Takmer na dennej báze komunikujeme so zástupcami zamestnancov, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti," uviedol dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. Ako doplnil, vedenie fakulty uistilo zamestnancov, že plne rešpektuje ústavné právo na štrajk, na druhej strane chcú urobiť všetko pre to, aby študentom bolo garantované ich právo na vzdelávanie. "Aby sme nemuseli pristúpiť k posúvaniu začiatku semestra či k jeho prerušeniu. Momentálne zabezpečujeme interné i externé zdroje na vyriešenie prípadného štrajku časti našich zamestnancov," povedal Kotuliak.



Do štrajkovej pohotovosti je zapojených 36 zamestnancov fakulty, ktorí žiadajú okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. Túto aktivitu podporila aj časť študentov.



Naopak, na druhej strane je okolo 40 zamestnancov FIIT STU, ktorí chcú, aby sa situácia na fakulte upokojila. V tejto súvislosti podpísali výzvu s názvom Aj naša fakulta. Zamestnanci žiadajú, aby dekan Kotuliak obmedzil akékoľvek ďalšie unáhlené kroky, zabezpečil spravodlivé prešetrenie situácie kontrolnými orgánmi na to určenými a vrátil sa k rozvoju fakulty a napĺňaniu programu.



Nezhody na fakulte vznikli v období volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu (AS) FIIT STU. AS STU začiatkom februára potvrdil stanovisko predsedníctva AS FIIT STU, že voľby do zamestnaneckej časti na funkčné obdobie 2019 – 2023, ktoré sa konali 16. januára, sú neplatné. Dôvodom bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počet odovzdaných hlasovacích lístkov. Opakované voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU, ktoré opäť organizuje AS STU, sa uskutočnia v priestoroch rektorátu STU 17. marca.