Vedenie FIIT STU predlžuje zmluvy väčšine zamestnancov

Bratislava 19. júna (TASR) – Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave predlžuje zmluvy väčšine zamestnancov vrátane značnej časti tých, ktorí vo februári vstúpili do štrajku. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu s médiami FIIT STU Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana fakulty Ivana Kotuliaka. Štrajkový výbor v uplynulých dňoch poukazoval na to, že časti zamestnancov fakulty sa končia zmluvy 30. júna a vedenie fakulty im ich zatiaľ nepredĺžilo.



"Do začiatku zimného semestra 2020/2021 zostávajú približne tri mesiace, čo je dosť času na dohodu s novými kolegami na výučbe predmetov, ako aj na vedení bakalárskych či diplomových prác," uviedol Kotuliak. Ako doplnil, súčasťou života každej inštitúcie je, že sa občas musí vyrovnať s personálnymi zmenami. "Niekedy je potrebné riešiť vzniknuté zmeny na akademickej pôde, dokonca aj počas semestra, detto ak by nastala potreba zámeny pedagóga z dôvodu úmrtia či choroby," uviedol Kotuliak.



"Urobíme všetko pre to, aby sa zmeny dotkli študentov v čo najmenšej miere, predovšetkým tak, aby bolo zabezpečené ich právo na vzdelávanie a pokračovanie v štúdiu," dodal poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť študentov Lukáš Šoltés. Vedením jednotlivých ústavov a fakulty je nateraz zabezpečené pokračovanie výuky v predmetoch i vo vedení bakalárskych a diplomových prác aj napriek personálnym zmenám.



Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov, vyhrotili sa začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra - 17. februára - a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.