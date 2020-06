Slovensko.Digital by nemalo dehonestovať prácu vedenia, tvrdí FIIT STU

Bratislava 29. júna (TASR) – Združenie Slovensko.Digital nemá žiadne právomoci zasahovať do samosprávy vysokej školy, hodnotiť kroky vedenia vysokej školy a vyzývať členov k odstúpeniu. Uviedlo to vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave na otvorený list združenia. TASR o tom v pondelok informovala Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka. Správna rada Slovensko.Digital žiada ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a orgány STU, aby riešili situáciu na fakulte.



"Zároveň odporúčame všetkým našim členom a aj verejnosti, aby sa zdržali spolupráce s fakultou, pokým nepríde k zásadným zmenám, ktoré by zastavili rozvrat jednej z najlepších fakúlt na Slovensku," uviedli v otvorenom liste členovia Správnej rady Slovensko.Digital. Vedenie FIIT STU tvrdí, že ani minister školstva si nedovolil zasahovať do samosprávy vysokej školy. "Ale organizácia združujúca súkromné osoby vyzýva ministra otvorene k porušovaniu zákona a zasahovaniu do samosprávy vysokej školy," tvrdí vedenie fakulty.



V reakcii vedenia sa uvádza, že dekan FIIT STU bol legitímne a riadne zvolený v súlade so zákonom. "Chceme poukázať na ďalšiu akademickú slobodu, ktorú dekanovi FIIT STU priznáva zákon a síce, že práva a povinnosti, ktorými sú aj personálne otázky, sú výlučne v kompetencii dekana. Ani správna rada, ani rektor STU do tohto práva nesmie zasahovať, ani ho nejako obmedzovať," píše sa v reakcii.



Podľa vedenia FIIT STU "je nedôstojné voči celej akademickej obci, aby organizácia združujúca súkromné osoby dehonestovala prácu vedenia fakulty a snažila sa občanom podsúvať zavádzajúce a nepravdivé informácie." Slovensko.Digital vyzvalo dekana Kotuliaka a jeho najbližších spolupracovníkov na odchod, abdikáciu súčasného vedenia fakulty považujú za jedinú možnosť upokojiť situáciu. S podobnou výzvou sa na vedenie rezortu školstva obrátila aj IT Asociácia Slovenska.



Na FIIT STU v Bratislave končí 26 zamestnancov fakulty, pričom ide o dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Dôvodom sú nezhody s dekanom FIIT. Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.