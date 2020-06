Vedenie FIIT STU víta výsledky tajného hlasovania

Bratislava 29. júna (TASR) – Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave víta výsledky pondelkového tajného hlasovania členov Akademického senátu STU. Ako tvrdí Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, hlasovanie ukázalo, že väčšina senátorov Akademického senátu STU odmietla dekanovi vysloviť nedôveru.



„Myslíme si, že väčšina členov AS STU pochopila medializovanú výzvu rektora STU Miroslava Fikara na vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU ako snahu naďalej prekrývať prešľapy predchádzajúceho vedenia fakulty," poznamenala v mene dekana Karoliová.



Akademický senát STU dnes v tajnom hlasovaní odmietol návrh študentskej časti senátu, aby vyslovil Kotuliakovi nedôveru. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 15 členov senátu, proti bolo desať, rovnako sa desať členov zdržalo hlasovania, tri hlasovacie lístky boli neplatné.



Rektor vyzval na zasadnutí senátu dekana na odstúpenie, s tým, že ak tak neurobí v pondelok, navrhne jeho odvolanie v zmysle zákona o vysokých školách. Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik poznamenal, že senát sa bude návrhom rektora na odvolanie Kotuliaka zaoberať na mimoriadnom rokovaní, ktoré by sa malo uskutočniť do dvoch týždňov. Následne po vypočutí všetkých stanovísk bude senát opäť tajne hlasovať.



Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU či takmer tri desiatky odchádzajúcich zamestnancov fakulty.