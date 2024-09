Vedenie STU a UK podporuje obnovenie povinnej maturity z matematiky

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) aj Univerzity Komenského (UK) v Bratislave podporuje obnovenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky. Tento krok považujú za nevyhnutný pre zlepšenie kvality vzdelávania na Slovensku aj zvýšenie konkurencieschopnosti. Vyjadrili tak podporu návrhu ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).



"Matematika je kľúčový predmet, ktorý rozvíja analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy a orientovať sa v komplexných úlohách, čo sú zručnosti potrebné nielen v technických odboroch, ale aj v každodennom živote," uviedol rektor STU Oliver Moravčík. Podobne to vidí aj vedenie UK. "Tento krok prispeje k formovaniu kritického myslenia a logického uvažovania, čomu sa nevyhne žiadny úspešný človek," poznamenalo v liste ministrovi, ktorý pre TASR poskytli z oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK. Okrem iného podľa nich vedie aj k logickej analýze problémov a ich optimálnemu riešeniu.



Ako doplnila STU, návrh považuje za zásadný taktiež pre posilnenie pripravenosti študentov na vysokoškolské štúdium, najmä v technických a prírodovedných odboroch. Absolventi týchto odborov sú podľa nej v slovenskej priemyselne orientovanej ekonomike mimoriadne potrební a žiadaní, trh práce pociťuje ich kritický nedostatok. Upozornila, že zanedbanie matematiky ako základného stavebného kameňa technických, inžinierskych a prírodovedných odborov bola chyba, ktorej dôsledky sú citeľné. Apeluje na ministerstvo školstva, aby zaviedlo povinnú maturitu z matematiky čo najskôr.



Rezort školstva zvažuje zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky, pričom študenti by si mohli vyberať z viacerých úrovní. Náročnejšiu úroveň by mohli absolvovať napríklad budúci študenti technických odborov vysokých škôl.