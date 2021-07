Vedenie Za ľudí sa stretlo v Piešťanoch, diskutuje o ďalšom vývoji

Bratislava 11. júla (TASR) - Predstavitelia strany Za ľudí sa v nedeľu večer zišli v Piešťanoch na neformálnom stretnutí. TASR to potvrdili viacerí poslanci tejto strany. Diskutujú o budúcom vývoji. Frakciu okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej na stretnutí zastupuje okrem nej samotnej aj podpredseda a štátny tajomník rezortu Michal Luciak.



Podpredseda strany Juraj Šeliga pre TASR uviedol, že na stretnutí je okrem šéfky strany Veroniky Remišovej a Kolíkovej aj predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská a ďalší členovia predsedníctva strany.



V uplynulom týždni skupina okolo Kolíkovej žiadala stretnutie vedenia strany. Ešte predtým Remišová chcela pozvať straníkov na priateľské stretnutie na chate. Na to Kolíková reagovala vyjadrením, že situáciu chata nevyrieši.



Poslankyňa a členka predsedníctva Vladimíra Marcinková na stretnutí nie je, no pre TASR uviedla, že Remišová už dva mesiace nezvolala predsedníctvo strany, ani užšie vedenie, ktoré sa zvyklo stretávať každé dva týždne. "Naša frakcia navrhla stretnutie užšieho vedenia za účelom definitívneho vyriešenia situácie. Veronika Remišová sa na stretnutie nedostavila. Namiesto snahy o konštruktívne rokovanie verejnosti podsúva formát ´chaty a neformálnych stretnutí´ ako riešenie mimoriadne vážnej situácie, do ktorej stranu priviedla svojím vedením a odmietaním zvolania najvyššieho orgánu strany, snemu," skonštatovala pre TASR.



V strane Za ľudí je už dlhšie rozkol, ktorý sa prehĺbil po vládnej kríze. Nespokojní členovia strany okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu v strane a žiadajú zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí. Hovoria o septembrovom termíne. Jeho zvolanie žiadajú aj niektoré krajské organizácie. Remišová zatiaľ snem nezvolala. Svoj záujem o post šéfa strany nedávno prejavil Šeliga, pre Remišovú je kompromisným kandidátom.