Veganuár už je tu, Kaufland ponúka stovky rastlinných produktov

Bratislava 4. januára (OTS) - V súčasnosti to vôbec nie je zložité. Kaufland dlhodobo ponúka široký „veggie“ sortiment pre všetkých, ktorí sa stravujú bezmäsito, radi skúšajú nové chute, alebo sa rozhodli zapojiť do Veganuára. V týchto dňoch prináša aj špeciálnu veganuárovú ponuku, ktorá je už tretíkrát súčasťou jeho januárového letáka.Veganuár vznikol spojením slov „vegan“ a január. Projekt britskej neziskovej organizácie hľadal spôsob, ako odľahčiť nielen zaužívané stravovacie návyky, ale aj našu planétu. Prílišná konzumácia mäsa býva spájaná s rizikami, na ktoré upozorňujú viacerí odborníci.Emisie, ktoré sa chovom dobytka, ošípaných, rýb a hydiny dostávajú do ovzdušia, napríklad prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Tie vznikajú aj pri produkcii mlieka, vajec a mliečnych výrobkov. Pre porovnanie, ak by sa celý svet stal odrazu vegánskym, globálne emisie súvisiace s potravinami by podľa Oxfordskej štúdie klesli do roku 2050 až o 70 percent.Obohatiť svoj jedálniček o ovocie a zeleninu a objaviť čaro strukovín alebo rastlinných alternatív nie je nikdy na škodu. Či už ide o vegetariána alebo mäsožravca.vysvetľuje, a pokračuje:Medzi najpredávanejšie vegánske výrobky, ktoré zákazníci nájdu pod červenou strechou, patrí značkas medzinárodne uznávanou a registrovanou ochrannou známkou V-Label. V sortimente reťazca sú okrem obľúbeného vegánskeho nárezu a hummusu v ponuke aj nové špeciality ako vegánska treska.dodáva, kde si milovníci rastlinnej stravy môžu kúpiť stovky vegánskych a vegetariánskych produktov po celý rok za výhodné ceny. Veganuár si vďaka tomu užije nielen skúsený „rastlinožravec“, ale aj úplný začiatočník.Tipy na chutné nákupy aktuálne prináša januárový leták a spolu so špeciálnou vegánskou ponukou reťazec pripravil pre svojich zákazníkov aj overené recepty od skúsených foodblogeriek, ktoré sú tiež dostupné v online Kaufland kuchárke.