Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa zvýši
Zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. októbra (TASR) - Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa zvýši. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).
„Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval.
Úprava má zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.
Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.
Opozičné hnutie PS schválenú novelu skritizovalo. Namietalo ustanovenie o rýchlosti chôdze. Tvrdí, že koalícia namiesto riešenia bezpečnosti chodcov či cyklistov trestá udržateľnosť a ľudí vyháňa z chodníkov medzi autá. „Ide o populistický a nezmyselný návrh, ktorý sa neopiera o žiadne dáta. Šesť kilometrov za hodinu nie je dopravné opatrenie, ale paródia na mobilitu,” skonštatoval Martin Pekár z PS. Chodcov podľa neho ohrozujú autá, nie cyklisti či kolobežkári. Poukázal pri tom na štatistiky nehodovosti. Upozornil na to, že vlani polícia zaznamenala len tri zrážky kolobežkárov s chodcami. „Ak chceme menej kolízií, musíme mať viac bezpečných cyklotrás, nie absurdné limity, ktoré sa nedajú dodržať ani fyzikálne. Pri spomínanej rýchlosti cyklista sotva udrží rovnováhu,“ dodal.
Poslanec Dávid Dej (PS) zase namietal, že novela ide proti programovému vyhláseniu vlády. Upozornil na to, že kabinet sa zaviazal podporovať cyklomobilitu. Poukázal na to, že SR bude jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá bude mať v zákone zadefinovanú rýchlosť chôdze. „Je to úplne absurdný zákon, ktorý nič nerieši, práve naopak, môže napáchať viac škody ako úžitku,“ skonštatoval.
