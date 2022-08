Velič: Strana Za ľudí sa sústredí na to, aby koalícia ostala jednotná

Prečítajte si aj: Koalícia sa na riešení krízy nedohodla, zíde sa opäť na budúci týždeň



Bratislava 12. augusta (TASR) - Strana Za ľudí sa sústredí na to, aby ostala koalícia jednotná a našla riešenie krízy. Deklarovali to predstavitelia strany Viera Leščáková a Dušan Velič po piatkovom rokovaní v bratislavskom vládnom hoteli Bôrik. Velič uviedol, že všetky strany sa snažia vytvoriť podmienky pre SaS, aby vo vláde zotrvala a rovnako chcú zotrvanie štvorlístka.poznamenal. Považuje za dôležité stretávať sa. Politika je podľa jeho slov vždy o kompromisoch. Podčiarkol potrebu jednoty aj vzhľadom na aktuálnu ekonomickú krízu.Leščáková hodnotí pozitívne, že SaS prišla na piatkové rokovanie i to, že sa strany zídu opäť budúci týždeň.povedala. Považuje za veľmi dôležité stabilne dovládnuť v štvorkoalícii.Čo sa týka zotrvania lídra OĽANO Igora Matoviča na poste ministra financií, strana Za ľudí tu podľa Veliča nie je na to, aby kádrovala, alebo robila personálne zmeny. Nepovedal, či s Matovičom majú problém, ani či si myslí, že robí dobre svoju prácu. Poukázal na rozloženie síl a postavenie Matoviča ako lídra OĽANO.Leščáková dodala, že postoj OĽANO je jasný. Poznamenala, že strana Za ľudí v konflikte SaS a OĽANO nefiguruje a hodnotiť môžu akurát celkovú prácu rezortu financií pod vedením Matoviča. Ak by mala povedať, či má ostať vo vedení ministerstva na základe faktov, odpovedala by áno. Argumentovala pritom napríklad výsledkami prezentovanými štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom z minulého týždňa.Strana doplnila, že premiér Eduard Heger (OĽANO) predostrel viaceré konštruktívne návrhy na zmenu pravidiel fungovania koalície. V súvislosti so SaS podotkla, že liberáli chcú požívať všetky výhody opozície aj koalície, teda nemať zodpovednosť, neriešiť problémy krajiny, ale sa iba politicky posilňovať na prebiehajúcej energetickej a inflačnej kríze v Európe.dodali z tlačového oddelenia strany.