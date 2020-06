Mladého muža prešiel vlak, na pomoc mu prišli aj leteckí záchranári

Veľká Lúka 27. júna (TASR) - Banskobystrickí leteckí záchranári v sobotu leteli do obce Veľká Lúka v okrese Zvolen na pomoc 22-ročnému mužovi, ktorého prešiel vlak.



Muž pri nešťastí utrpel devastačné poranenia oboch dolných končatín. V čase príchodu leteckých záchranárov na miesto nešťastia bol v opatere pozemných záchranárov.



"Leteckí záchranári si ho následne prevzali do svojej starostlivosti a v umelom spánku vo vážnom stave bol vrtuľníkom prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková.