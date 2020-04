VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Po teplej zime studená jar. Udrú mrazy znovu?

SOBOTA 4.4.2020

Polooblačno.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



NEDEĽA 5.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: SV, 15-25 km/h



PONDELOK 6.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 12/17 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



UTOROK 7.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 8.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 15/20 °C

Vietor: P, 5-15 km/h



ŠTVRTOK 9.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: J, 5-20 km/h



PIATOK 10.4.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: P, 5-15 km/h



Bratislava 3. apríla (Teraz.sk) - Na prelome marca a apríla zasiahlo Slovensko natoľko výrazné ochladenie, že na viacerých miestach padali rekordy najnižších nameraných teplôt. Ako povedal klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, spôsobil to fakt, že až teraz prenikol z polárnych oblastí na Slovensko mimoriadne studený vzduch, ktorý sa tam počas celej zimy udržiaval. „Návrat mrazov v apríli sa nedá vylúčiť, no už by nemali byť takéto silné,“ uviedol Pavol Faško.Najnižšia teplota – 20,1 stupňa bola nameraná 30. aj 31. marca na Lomnickom štíte. V pondelok 30. marca tak bol prekonaný rekord najnižšej dennej teploty z roku 1970, kedy tu bolo – 19,7 stupňa. V utorok zasa padol rekord z roku 1995 s hodnotou – 18,7 stupňa.Ako dodal Pavol Faško, ochladzovanie sa zväčša na začiatku najvýraznejšie prejavuje vo vysokých horských polohách, a až potom klesnú teploty aj v kotlinách.vysvetlil Faško.Aj vďaka týmto okolnostiam bola na nadpolovičnej väčšine meteorologických staníc nameraná 31. marca rekordne nízka teplota vzduchu. Na Chopku bol mráz až – 16,5 stupňa, v Oravskej Lesnej namerali – 11,1, na Štrbskom Plese – 10,5 a v Telgárte – 10,4 stupňa. V Piešťanoch 31. marca namerali – 8 stupňov a padol tak rekord z roku 1955 v hodnote – 6,8 stupňa.Aj 1. apríla padli rekordy asi na polovici staníc. Za pozornosť stojí údaj z letiska v Kuchyni na Záhorí, kde ráno poklesla teplota na – 8,4 stupňa, čím bol prekonaný rekord – 6 stupňov z roku 1977. V tomto prípade padli dva rekordy súčasne.dodal Faško.Dopad mrazov na západnom či južnom Slovensku je o to vážnejší, že tu už rozkvitli ovocné stromy.doplnil Faško.Teploty klesli výrazne pod nulu aj vo štvrtok 2. apríla, v piatok 3. apríla sa však už mrazy zmiernili.Hoci takéto jarné ochladenia nie sú ničím výnimočným, predsa len sa marec ako prvý jarný mesiac vyznačoval veľkými výkyvmi počasia a najmä teplôt.vysvetlil klimatológ Pavol Faško.