VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Omrznú nám počas silvestrovskej noci uši?

PONDELOK 30.12.2019

Polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -4/-9 °C

Maximálna denná teplota: -2/3 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 31.12.2019

Oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 1.1.2020

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



ŠTVRTOK 2.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 3.1.2020

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



SOBOTA 4.1.2020

Oblačno, na severe a východe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



NEDEĽA 5.1.2020

Prevažne polooblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: -3/2 °C

Vietor: S, 15-25 km/h

Zdroj: meteo.sk



Podrobnejšiu predpoveď počasia v jednotlivých regiónoch Slovenska v priebehu najbližších siedmich dní nájdete na stránke pocasie.teraz.sk



Pozor na pyrotechniku, zranenie môže spôsobiť aj lampión šťastia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 30. decembra (Teraz.sk/TASR) - Počas silvestrovskej noci sa davy ľudí tradične vyhrnú von. Ak nie do mesta na námestie, tak aspoň pred dom či na balkón... Treba počítať s tuhým nočným mrazom, alebo skôr blatom pod nohami?Posledný tohtoročný týždeň sme začali poriadne mrazivo. V pondelok ráno v Oraviciach v okrese Tvrdošín namerali meteorológovia mínus 15,2 stupňa Celzia. V nedeľu (29. 12.) v Hurbanove po 17 dňoch opäť mrzlo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Čakajú nás mrazy aj na prelome rokov?Mráz nám však líca dlho štípať nebude. Už na Silvestra by sa malo celkom otepliť. Kabáty však do skríň odkladať nebudeme.uvádza portál imeteo Podľa meteoinfo.sk maximá teploty vzduchu počas Silvestra 2019Začiatkom nového roka by sme sa postupne mohli cez deň dostať do plusových teplôt.Pyrotechnika, výbuchy, svetelné záblesky a dym majú okrem malých detí a citlivých ľudí negatívne dôsledky aj pre zvieratá. Zvukový efekt ohňostroja dosahuje hodnotu až 150 decibelov a podľa zástupcov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku vystrašené zvieratá utekajú z oblastí, kde sa predtým zdržiavali, napríklad preč od kŕmidiel.priblížil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku zistenia holandských vedcov z článku vo vedeckom časopise Behavioral Ecology, ktorý sa venoval správaniu vtákov počas silvestrovského ohňostroja.hovorí Veselovský.informoval.Vážne zranenia a úhyny môžu spôsobiť aj lampióny šťastia. V dôsledku stresu tiež vtáky prichádzajú o tukové, respektíve energetické zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie v chladnom období roka. Po nájdení zraneného alebo vysileného vtáčaťa treba okamžite kontaktovať odborníkov a zabezpečiť mu kvalifikovanú pomoc.vysvetľuje výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.hovorí Deutschová. V tichu a tme sa podľa nej vtáky spamätajú spravidla do dvoch hodín a vitálne vtáča by mal človek vypustiť najlepšie na mieste, kde ho našiel.dodala.Pre ohľaduplnú oslavu príchodu nového roka ochranári odporúčajú namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoliť napríklad prskavky alebo sviečky, ktoré nerobia hluk ani nevypúšťajú do prostredia toxické látky. V prípade použitia pyrotechniky Deutschová radí vybrať si tú s malým dosahom a nepoužívať ju v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá. Teda vyhnúť sa porastom stromov či kríkov, nezamrznutým vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy využívajú na odpočinok.uzavrela Deutschová.