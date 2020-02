VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Náhle sa výrazne ochladí. Na ako dlho?

Bude opäť fúkať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

SOBOTA 8.2.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -4/-9 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 5-20 km/h



NEDEĽA 9.2.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -2/-7 °C

Maximálna denná teplota: 2/7 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 10.2.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 4/9 °C

Vietor: j, 15-25 km/h



UTOROK 11.2.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: Z, 20-30 km/h



STREDA 12.2.2020

Polooblačno.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



ŠTVRTOK 13.2.2020

Oblačno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



PIATOK 14.2.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk



Podrobnejšiu predpoveď počasia v jednotlivých regiónoch Slovenska v priebehu najbližších siedmich dní nájdete na stránke pocasie.teraz.sk



Február nadpriemerne teplý

Zásah hasičov pri popadaných stromov. Foto: HaZZ/Facebook

Bratislava 6. februára (Teraz.sk/TASR) – Hoci sa na začiatku víkendu ochladí a čakajú nás studené noci, dlhšie trvajúcu zimu v najbližších februárových dňoch už nemožno čakať. O čosi nádejnejšie to vyzerá so snežením v horských polohách, a tak si môžu prísť na svoje lyžiari počas blížiacich sa jarných prázdnin.Výrazne ochladiť by sa malo na viacerých miestach Slovenska už v noci z piatka na sobotu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dokonca vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazmi. Ako však pre TASR povedal klimatológ Pavol Faško zo SHMÚ, toto ochladenie bude len krátkodobé.uviedol Pavol Faško.V studenom vzduchu, ktorý začal prúdiť na Slovensko, sa ochladilo najmä vo vyšších horských polohách. Napríklad na Lomnickom štíte v stredu ráno klesla ortuť teplomera na mínus 20,5 stupňa Celzia, čo je dosiaľ vôbec najnižšia teplota nameraná počas tohtoročnej zimy na území SR.vysvetlil Faško.V priebehu budúceho týždňa bude smerom od Atlantického oceánu do Európy postupovať ďalšia hlboká tlaková níž. Mala by však putovať severnejšou dráhou v porovnaní s nížou, ktorá tento týždeň prechádzala priamo cez územie Slovenska a zapríčinila silný vietor.doplnil Faško.Naoko neveľmi atraktívna predpoveď počasia je podľa Faška aspoň čiastočne dobrou správou pre tých, ktorí sa chystajú počas blížiacich sa jarných prázdnin lyžovať. V stredných a vysokých horských polohách by totiž mal pribudnúť nový sneh.Výška snehovej pokrývky na Lomnickom štíte dosiahla vo štvrtok ráno 162 centimetrov, na Chopku 147 cm, na Štrbskom Plese 62 cm, v Oravskej Lesnej 18 cm a v Podolínci 11 cm. Nižšie polohy a juh Slovenska ostávajú bez snehu, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou už ani nezmení. I keď pri súčasných výkyvoch počasia sa podľa Faška nedajú vylúčiť krátkodobé snehové kalamity.Silný vietor, ktorý zasiahol Slovensko v utorok, sa spolu s tlakovou nížou presúval do východnejších oblastí Slovenska. A hoci v stredu od západu začínal veľmi pomaly slabnúť, práve v tento deň spôsobil v Myjave tragédiu, ktorá si vyžiadala život 4-ročného dieťaťa. Ako sa vyjadril Pavol Faško, nebezpečný je nielen silný ale aj dlhotrvajúci vietor.V Košiciach dosiahla v stredu rýchlosť vetra v nárazoch až 90 km/h a v Poprade a v Trebišove 79 km/h. Ešte aj na bratislavskej Kolibe, kde v utorok dosiahli nárazy vetra rýchlosť 108 km/h, namerali aj v stredu hodnoty do 90 km/h. V Hurbanove to bolo 86 km/h a v Kuchyni 76 km/h. Vytrvalo fúkalo aj vo vysokohorských polohách. Napríklad na Chopku mali v stredu nárazy vetra rýchlosť 133 km/h a ešte vo štvrtok večer 119 km/h. na Lomnickom štíte to bolo 122 km/h. Vo štvrtok sa rozfúkalo opäť aj na Kolibe a vietor dosiahol rýchlosť 83 km/h.dodal klimatológ Pavol Faško zo SHMÚ.