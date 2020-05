Veľké siete kín ešte termíny znovuotvorenia nemajú

Bratislava 20. mája (TASR) – Hoci opatrenia súvisiace so štvrtou fázou uvoľňovania protiepidemiologických opatrení vrátane možnosti filmových predstavení s limitovaným počtom návštevníkov platia od stredy, na opätovnú návštevu kina si filmoví fanúšikovia budú musieť ešte počkať. Prevádzkovatelia kín, najmä veľkých sietí, sú v presných termínoch znovuotvorenia zdržanliví.



"Presný termín otvorenia našich kín oznámime v najbližších dňoch," uvádzajú na sociálnej sieti zástupcovia siete Cinemax. "Čakáme na ďalšie detaily od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR týkajúce sa našich povinností a hygienicko-bezpečnostných opatrení, ktoré musíme splniť pred samotným otvorením kín," dodali.



Vedenie druhej veľkej siete Cinema City sa rozhodlo znovuotvorenie svojich kín zatiaľ odložiť. "V dôsledku súčasných obmedzení nedokážeme divákom dodať taký filmový zážitok, na aký sú u nás zvyknutí," informovali zástupcovia siete na webe. "Len čo však naši experti vyhodnotia, že nadišiel vhodný čas, budú o znovuotvorení našich multiplexov informovaní," dodali.



Menšie kiná sú v rámci odhadu termínu znovuotvorenia konkrétnejšie. V Kine Záhoran v Malackách chcú zabezpečiť podmienky stanovené hygienikmi čo najskôr a radi by premietali už od piatka (22. 5.) "Boli by to filmy, ktoré sme mali naplánované na marec a nestihli sme ich odpremietať," uviedli pre TASR o programe prvých premietacích dní, ktorý konzultujú aj s filmovými distribútormi.



Bratislavské kino Lumiére, ktoré spravuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), je pripravené otvoriť svoje sály čo najskôr. Simona Nôtová zo SFÚ však upozorňuje na nevyhnutné procesné úkony, ktoré sa musia predtým udiať. "Okrem zabezpečenia inštrukcií hygienikov ide aj o zrušenie zákazu hromadných kultúrnych podujatí zo strany ministerstva kultúry pre organizácie rezortu, medzi ktoré patrí aj SFÚ," ozrejmila Nôtová. "O presnom termíne znovuotvorenia budeme informovať, len čo to bude možné," dodala.



V bratislavskej mestskej časti Lamač, kde tamojšie kino premieta počas víkendov, by mali začať od 7. júna. "Kapacitu 100 miest v Lamači nie je problém dodržať, divákov chodí i tak menej, zabezpečená bude i dezinfekcia a usmernenia pre návštevníkov," uviedol Eugen Garay, zodpovedný za prevádzku Kina Lamač.



V rámci štvrtej vlny uvoľňovania protiepidemiologických opatrení Úrad verejného zdravotníctva SR povoľuje aj prevádzku kín, divadiel či kultúrnych podujatí s limitovaným počtom maximálne 100 návštevníkov. Prevádzky kultúrnych podujatí sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Vedľa seba môžu byť predané miesta iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov či partnerov. Medzi ďalšími nariadeniami je napríklad povinnosť vykonávať pred každým predstavením dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov). Zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov, taktiež sedenie vo foyeri kín. Na dodržiavanie pravidiel má dohliadať minimálne jedna osoba, ktorú na tento účel vyčlení prevádzkovateľ.