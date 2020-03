Veľkodistribútori liekov upozorňujú na obmedzenie zásobovania

Bratislava 20. marca (TASR) - Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL) upozorňuje, že pre situáciu s výskytom nového koronavírusu sa jej členovia ocitli v krízovej situácii. Ako pre TASR v piatok uviedol jej výkonný riaditeľ Jozef Pospíšil, tá môže viesť k obmedzeniu zásobovania liekov zo strany veľkodistribútorov. Žiada preto Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby upozornilo všetkých domácich a zahraničných výrobcov liekov, aby neobmedzili dodávky pre Slovensko.



Členovia AVEL podľa Pospíšila všetky zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu nepretržite dodávajú do nemocníc a verejných lekární. "Zaznamenávame však nedostatok liekov a zdravotníckeho materiálu nielen pre akútne stavy a prevenciu súvisiacu s krízou ochorenia COVID-19, ale aj pre chronické stavy. Dodávky chirurgických rúšok zo zahraničia sú na colných skladoch blokované a nie všetky sa dostanú do skladov veľkodistribútorov liekov," komentoval s dôvetkom, že dopyt po liekoch prudko narástol.



Pospíšil rovnako uviedol, že zaistené nie je ani bezpečné pracovné prostredie. Poukázal na nedostatok ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre bezpečnosť zamestnancov AVEL. "Hrozí personálny kolaps, ktorý môže postupne obmedziť zásobovanie nemocníc a verejných lekární. Prioritou sú dodávky liekov v zmysle zákona. Čiastočne sa obmedzuje doplnkový sortiment doteraz dostupný vo verejných lekárňach," povedal. Veľkodistribútori preto žiadajú slovenských občanov o pochopenie.



Pospíšil preto informoval, že frekvenciu zásobovania lekární nateraz asociácia veľkovýrobcov obmedzuje, minimálne však jedenkrát denne na celom území Slovenska.



Členmi AVEL sú spoločnosti Phoenix, Unipharma a Med-Art. Tie denne realizujú 93 percent všetkých dodávok do zdravotníckych zariadení na Slovensku. Zásobujú viac ako 2000 lekární a nemocnice sortimentom s približne 32.000 produktmi s cieľom plynulého zásobovania trhu a pacientov.