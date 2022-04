Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma 105 odsúdených väzňov

Bratislava 15. apríla (TASR) - Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma so svojimi blízkymi 105 odsúdených väzňov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Mimoriadne voľno na opustenie ústavu malo dostať 55 odsúdených. Hovorkyňa priblížila, že ho možno udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu. "Vychádzka mimo ústavu za účelom stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín bude udelená 50 odsúdeným," dodala.



V slovenských väzeniach je 10.103 väznených osôb, z toho obvinených 1342 a 8761 odsúdených. "V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 48 mladistvých osôb a 259 cudzincov," spresnila.



Ako ďalej uviedla, strava je počas veľkonočných sviatkov prispôsobená kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. "Dodržiavanie pôstu je na individuálnom rozhodnutí väzňov. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a súčasťou menu bude šalát, varené vajíčka a tradičné údeniny," doplnila hovorkyňa.



Na Veľký piatok bude na raňajky napríklad jogurt, chlieb s maslom a čierna káva. Na obed polievky a okrem nich napríklad vyprážané rybie prsty s varenými zemiakmi, šalátom. Na večeru dostanú väznení granatiersky pochod s uhorkou, penne so syrovou omáčkou či parené buchty.