Bratislava 7. apríla (TASR) - Veľkonočné sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikovejším obdobím. Najohrozenejší sú najmä mládež a starší chorí ľudia. Pre TASR to uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica.



"V našej kultúre je každé pracovné voľno a veľkonočné sviatky pre väčšinu tiež spojené s tradíciou konzumácie alkoholu. Aspoň u veľkej časti našej spoločnosti. Akoby alkohol bol normálnou súčasťou sviatkov, hoci cirkev pitie alkoholu ako súčasť veľkonočných sviatkov nikde nekodifikuje," skonštatoval.



Okruhlica podotkol, že veľkonočné sviatky sú v súvislosti s konzumáciou alkoholu rizikové najmä pre mládež. "Mladí, ktorí chodia po polievačke a po šibačke a sú ponúkaní opakovane alkoholom, sú vo veľkom riziku, že sa ním otrávia. Tradícia pretrváva najmä na vidieku," povedal.



Upozornil, že pitie alkoholu je nebezpečné aj pre starších ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami, zvýšeným krvným tlakom, cukrovkou či inými ochoreniami. Viacerí si však podľa neho pitie ospravedlňujú tým, že raz za čas si alkohol dať môžu. "Choroby však nemajú sviatky a potom sa to v nasledujúcich hodinách a dňoch vypomstí zhoršením ich zdravotného stavu," doplnil.



Veľkonočné sviatky podľa Okruhlicu prinášajú tiež väčší nátlak na konzumáciu alkoholu. "Už otázka, či si dá alkoholický nápoj, je spôsobom jemného nátlaku," podotkol. Hosťa sa podľa neho treba spýtať, či si niečo prosí na pitie - kávu, minerálku alebo alkoholický nápoj. "Nenastane potom situácia, že opýtaný musí odmietať pitie alkoholu. Nie je postavený do diskriminujúcej situácie," ozrejmil.



Upozornil, že rizikom je akékoľvek množstvo alkoholu. "Ešte viac zdravotných poškodení má na svedomí zistenie škodlivého pitia alkoholu, čo sú situácie, keď človek nie je síce od alkoholu závislý, ale nemal by ho zo zdravotných dôvodov vôbec konzumovať," povedal. Prevenciou vzniku závislostí je podľa neho nastavenie zdravého životného štýlu, kde pitie alkoholu nemá miesto.