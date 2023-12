Veľký kaňon P. Barabáša získal hlavnú cenu na festivale v Pakistane

Bratislava 20. decembra (TASR) - Dokumentárny film Veľký kaňon režiséra Pavla Barabáša získal hlavnú cenu na Pakistan Mountain Film Festivale (PIMFF), ktorý sa konal minulý týždeň. Film rozpráva príbeh slovenských vodákov, splavujúcich veľké rieky sveta, vrátane rieky Colorado. TASR o tom informovala Alena Koščová zo spoločnosti K2 studio.



Dodala, že spomedzi 21 finálových filmov z 11 krajín získali ocenenia tri snímky. Najlepším filmom sa stal slovenský Veľký kaňon. Ocenenie Best Picture - Audience Award patrí pakistanskej snímke Above the Sleeping Giants. Cenu Best Picture Award in the Environment & Culture udelili britskému filmu Embracing the Grim.



"Rieky Zeme vnímam nielen ako nositeľky života, ale aj ako možnosť dostať sa do ťažko prístupných oblastí našej planéty," povedal Barabáš. "Ich splavovanie mi prinieslo aj pár hlbokých priateľstiev, akým bolo to s Jožkom Černým, ktorý za svoj krátky život pritiahol asi najviac ľudí k vodáctvu i kaňoningu. Jeho snom bolo splaviť veľké rieky sveta, najmä Colorado. A hoci sa Jožko Černý tohto splavu nedožil, jeho sen sme sa snažili zrealizovať," dodal oceňovaný režisér.



Barabášov Veľký kaňon rozpráva príbeh slovenských vodákov, ktorí sú aj napriek prekážkam odhodlaní splniť si svoje sny. Prežívajú adrenalínové chvíle v perejách indickej Brahmaputry a nepálskej Karnali, aby nakoniec objavili tajomstvo mágie a dávnej histórie Zeme skrytej v Grand Canyone, z ktorého sa dá čítať ako z otvorenej geologickej knihy.



"Veľký kaňon je strhujúci film, ktorý divákov vtiahne do sveta divokej prírody a zanechá v nich trvalý dojem," znel verdikt medzinárodnej odbornej poroty PIMFF.