Výročný snem Smeru v decembri nebude, strana zvažuje online formu

Bratislava 12. novembra (TASR) - Tradičný výročný snem opozičného Smeru-SD v decembri vzhľadom na pandemickú situáciu nebude. Predsedníctvo Smeru-SD preto zvažuje inú formu organizácie snemu, napríklad online. Pre TASR to uviedol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.



"Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a s ohľadom na všetky opatrenia a obmedzenia, ktoré rešpektujeme, nebude možné usporiadať výročný snem strany Smer-SD s účasťou niekoľkých stoviek delegátov. Predsedníctvo strany Smer-SD preto zvažuje inú formu, napríklad online," vysvetlil hovorca.



Pripomenul, že v júli mal Smer-SD pracovný snem, "ktorý prijal potrebné rozhodnutia a po ktorom je strana Smer-SD mimoriadne aktívna v napĺňaní svojej politiky".



Júlový snem musela strana zvolať po zmenách vo vedení, ale i v regionálnych štruktúrach. Smer-SD vtedy opustili viacerí podpredsedovia a členovia predsedníctva. Mnohí z nich nasledovali Petra Pellegriniho do novej strany Hlas-SD. Fico označil letný snem za rekonštrukčný, pričom ho opäť zvolili do funkcie predsedu.