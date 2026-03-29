Veľký týždeň sa začal požehnaním ratolestí a bahniatok aj v Nitre
Autor TASR,aktualizované
Nitra 29. marca (TASR) - Svätá omša na Kvetnú nedeľu sa začala v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre požehnaním ratolestí a bahniatok. Slávnosť započala Veľký týždeň, ktorý vyvrcholí slávením Veľkonočného trojdnia.
„Slávenie Kvetnej nedele sa začína slávnostným spôsobom, ktorý pripomína Ježišov vstup do Jeruzalema. Zároveň sa čítajú pašie, v tomto roku evanjelium podľa Matúša, ktoré hovoria o utrpení Pána Ježiša,“ priblížil nitriansky biskup Viliam Judák.
Poukázal na to, že novozákonná Veľká noc vychádza zo židovského sviatku nazývaného Pascha, keď bol vyslobodený vyvolený národ z otroctva Egypta. „Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie eucharistie, kňazského stavu. Pán Ježiš nám zároveň dal príklad služby, keď umýval apoštolom nohy,“ podotkol.
Počas Veľkého piatka kresťania rozjímajú pri Kristovom kríži a hrobe. Ulicami Nitry sa uskutoční tradičná krížová cesta. Po jej skončení bude nitriansky biskup sláviť pri poľnom oltári na nitrianskej Kalvárii veľkopiatkové obrady.
Na Bielu sobotu bude biskup slúžiť v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma Veľkonočnú vigíliu. Na jej začiatku sa uskutoční požehnanie ohňa a zapálenie veľkonočného paškálu. „Vovádza nás do veľkonočného tajomstva, ktoré sa slávi nasledujúcu nedeľu,“ doplnil Judák. Súčasťou vigílie bude aj udelenie sviatosti krstu dospelým. V Nitrianskej diecéze ich bude 25.
