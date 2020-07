Veľtrh Gaudeamus tento rok vyrazí za študentmi do regiónov!

Bratislava 20. júla (OTS) - Na veľtrhu sa pravidelne stretávajú zástupcovia vzdelávacích inštitúcií (renomované univerzity, vysoké školy, jazykové školy, poradenské agentúry a ďalšie inštitúcie) so študentmi, maturantmi, stredoškolskými pedagógmi, odborníkmi na vzdelávanie aj záujemcovia o celoživotné vzdelávanie. Veľtrh Gaudeamus každoročne prebieha v Brne, Prahe, Bratislave a Nitre a predstavuje všetkým záujemcom o pomaturitné vzdelávanie komplexnú ponuku študijných možností v Slovenskej republike, Českej republike, aj v mnohých ďalších krajinách Európy a sveta.



Gaudeamus však nie je len tradičný veľtrh, ponúkajúca stretnutie vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. V súčasnej dobe sa už jedná o komplexný zdroj informácií pre podporu rozhodovania študentov o voľbe budúceho štúdia. Veľtrh je doplnený celou radou off-line alebo on-line nástrojov, ktoré majú za cieľ študenta sprevádzať komplikovaným procesom rozhodovania a pomôcť mu správne urobiť jedno z najdôležitejších rozhodnutí v jeho živote.



Základom pre získanie maxima relevantných informácií o študijných možnostiach je vždy osobná návšteva študenta na veľtrhu a jeho osobné stretnutie s odborníkmi, absolventmi aj ostatnými študentmi univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Veľtrh je vždy priamo na mieste doplnený sprievodnými programy, ktoré študentom umožňujú získať doplňujúce informácie a nahliadnuť do zákulisia ich budúceho štúdia. Jedná sa predovšetkým o prednášky o štúdiu, testovacie centrum, sprievodný program Veda pre život alebo kariérové poradenstvo. Mimo veľtrh je potom pre študentov pripravený portál www.gaudeamus-sk.sk a mobilná aplikácia Gaudeamus Guide. Oba tieto nástroje slúžia študentom po celý rok ako zdroj vždy aktuálnych informácií o možnostiach štúdia po maturite.



Veľtrh Gaudeamus nezabúda ani na stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. Pre túto skupinu odborníkov je na veľtrhu každý rok pripravovaný komplexný informačný servis a špeciálny program odborných prednášok. V roku 2020 bola tiež novo spustená informačná aplikácia Gaudeamus Advisor, ktorá pedagógom pomôže pri ich práci so študentmi.



Veľtrh Gaudeamus - Akadémia v Bratislave je so svojou návštevnosťou

presahujúcou 9 000 študentov a takmer 250 pedagógov počas troch dní

najväčšou akciou tohto typu na Slovensku. Celkom veľtrhy Gaudeamus

v Slovenskej republike každý rok navštívi až 38 % študentov maturitných ročníkov.

Takto vysoký záujem návštevníkov dokazuje zásadný význam veľtrhu v komunikácii

medzi vysokými školami a ich budúcimi študentmi.



Tento rozsah veľtrhu súčasne bohužiaľ neumožňuje jeho usporiadanie a splnenie

podmienok daných aktuálne platným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

sp. zn.: OLP/5454/2020. Opatrení stanovujúce povinnosť rozdeliť návštevníkov

do vzájomne oddelených sektorov s maximálnou kapacitou 1 000 osôb a súčasne

poskytnutie plochy 10 m2 na jedného návštevníka, vylučuje možnosť veľtrh

Gaudeamus v roku 2020 usporiadať. Toto nariadenie de facto umožňuje účasť

na veľtrhu iba 1 000 osôb (návštevníkov i vystavovateľov) v jeden okamih. Nutnosť

rozdelenie návštevnosti na vzájomne oddelené sektory je úplne v rozpore s konceptom

veľtrhu ako miesta pre voľné stretávanie a komunikáciu návštevníkov

s vystavovateľmi.



Z tohto dôvodu bolo, aj napriek silnému záujmu vystavovateľov o účasť na veľtrhu,

urobené rozhodnutie Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

Gaudeamus Bratislava a Nitra v roku 2020 v tradičnom formáte neorganizovať.



Organizačný tím veľtrhu pre študentov pripravil alternatívny koncept

veľtrhu s názvom "Gaudeamus Roadshow Slovensko". Cieľom tohto

konceptu je vziať najdôležitejšie aspekty veľtrhu Gaudeamus a priviesť ich

študentom priamo do ich regiónu. V rámci Gaudeamus Roadshow

sa uskutoční vždy jednodňové akcie v týchto krajských mestách: Bratislava,

Košice, Banská Bystrica a Žilina. Prostredníctvom akcií v týchto krajských

mestách je možné osloviť väčšinu stredoškolských študentov

vo Slovenskej republike.



V rámci Gaudeamus Roadshow Slovensko bude pre návštevníkov

pripravené:

• Kontaktné miesta škôl s možnosťou osobnej komunikácie

so zástupcami školy.

• Prednášky o aktuálnej ponuke a podmienkach štúdia.

• Odborné prednášky pre pedagógov a výchovné poradcu.

• Testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium.

• Vstup zdarma pre registrovaných študentov a pedagógov.



Akcia Gaudeamus Roadshow bude doplnená celoročnou on-line prezentáciou

vystavovateľov na portáli www.gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide

pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských

pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie,

registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých

zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných

programov, škôl a fakúlt.



Gaudeamus Roadshow Slovensko prebehne v týchto termínoch a mestách:

• Bratislava

o 15. 10. 2020

o Technopol Bratislava, Kutlíkova 17

• Košice

o 27. 10. 2020

o Spoločenský Pavilón, Trieda SNP 61

• Žilina

o 3. 11. 2020

o Dom Odborov, Antona Bernoláka 51

• Banská Bystrica

o 4. 11. 2020

o Hotel Dixon, Švermova 32