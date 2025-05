Veľtrhy Alma Mater navštívilo takmer 13.000 stredoškolákov

Bratislava 5. mája (TASR) - Vysokoškolské veľtrhy s názvom Alma Mater tento rok prilákali takmer 13.000 návštevníkov. Celkovo ich bolo 12 a prezentovalo sa na nich 30 slovenských vysokých škôl. Išlo o druhý ročník podujatia, návštevníkov bolo o asi 5000 viac ako vlani. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré za veľtrhmi stálo.



„Tisíce mladých ľudí, ktorí prišli na veľtrhy Alma Mater, potvrdzujú, že slovenské vysoké školy majú čo ponúknuť. Teší ma, že okrem kvalitného štúdia a osobného kontaktu so zástupcami fakúlt ich zaujali aj nové možnosti podpory, ako sú talentové štipendiá. Vytvárame prostredie, kde si mladí ľudia vedia predstaviť svoju budúcnosť - a to doma, na Slovensku,“ poznamenal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Stredoškoláci sa na veľtrhoch mohli porozprávať so zástupcami vysokých škôl. Podujatia sa zameriavali aj na prezentáciu talentových štipendií rezortu. Ministerstvo pripomenulo, že študenti, ktorí začnú od septembra študovať na slovenských vysokých školách, môžu v rámci štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ získať štipendium 4000 eur na jeden akademický rok. Informácie o štipendiách bude možné nájsť v najbližších týždňoch na https://stipendia.portalvs.sk/. Začiatok prihlasovania cez webstránku sa predbežne plánuje na prelome mája a júna, keď sa na nej zároveň zverejnia všetky konkrétne podmienky.