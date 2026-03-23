Veľtrhy Alma Mater opäť priblížili vysoké školy študentom v regiónoch
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Tretí ročník veľtrhov Alma Mater opäť priniesol žiakom z rôznych regiónov Slovenska prehľad o možnostiach vysokoškolského štúdia na domácich univerzitách a o podpore pre talentovaných študentov. Podujatia navštívilo takmer 13.000 žiakov. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Séria veľtrhov Alma Mater, zameraná na podporu štúdia na slovenských vysokých školách a prezentáciu talentových štipendií, zavŕšila svoj tretí ročník. Podujatie vytvára priestor na priame stretnutia žiakov so zástupcami vysokých škôl a pomáha im lepšie sa zorientovať pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. Tento rok veľtrhy navštívilo 12.528 návštevníkov,“ priblížil rezort.
Okrem krajských miest sa podujatie uskutočnilo aj v Prešove a Komárne, pričom pribudli nové lokality Dolný Kubín a Michalovce. Aj týmto spôsobom rezort školstva reaguje na potrebu dostupnejších informácií o vysokoškolskom vzdelávaní pre žiakov mimo veľkých centier. „Naším cieľom je ukázať mladým ľuďom, že kvalitné vysokoškolské vzdelanie nájdu aj na Slovensku. Slovenské univerzity dnes ponúkajú špičkové programy, investujú do rozvoja a spolupracujú s lídrami v inováciách. Chceme, aby talentovaní študenti videli svoju budúcnosť doma,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Na veľtrhoch sa predstavilo 28 slovenských vysokých škôl, ktoré poskytli informácie žiakom z viac ako 180 stredných škôl. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. Talentovaní študenti môžu získať štipendium vo výške 4000 eur na akademický rok, čo počas bakalárskeho štúdia predstavuje sumu 12.000 eur. O podporu sa môžu uchádzať aj študenti druhého stupňa, ak boli poberateľmi štipendia už v predchádzajúcom štúdiu.
Veľtrhy Alma Mater sú súčasťou národného projektu financovaného z Programu Slovensko a nadväzuje na aktivity Plánu obnovy a odolnosti SR. Detailné informácie o podmienkach a termínoch prihlasovania na talentové štipendiá sú dostupné na portáli stipendia.portalvs.sk.
