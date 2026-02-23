< sekcia Slovensko
Veľvyslanci vyzývajú na návrat detí deportovaných Ruskom
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran a veľvyslankyňa Kanady Karen Mollicová vyzvali pred utorkovým štvrtým výročím ruskej agresie proti Ukrajine na konkrétne kroky pre vrátenie ukrajinských detí nezákonne deportovaných Ruskom do vlasti. TASR o tom v pondelok informovalo ukrajinské veľvyslanectvo v SR.
„Od začatia plnoformátovej vojenskej agresie proti Ukrajine v roku 2022 premenil Kremeľ nezákonné deportácie a nútené presídľovanie najzraniteľnejšej kategórie ukrajinského obyvateľstva – ukrajinských detí – na svoju oficiálnu štátnu politiku,“ uviedli diplomati v spoločnom článku.
Ukrajinské orgány podľa nich odhadujú, že pod faktickou kontrolou Ruska zostáva približne 1,6 milióna ukrajinských detí, a to buď na dočasne okupovaných územiach, alebo priamo v Rusku. „Agresor im cielene vymazáva identitu: mení ich štátne občianstvo, uľahčuje nezákonné adopcie do ruských rodín a vystavuje deti ideologickej indoktrinácii a militarizácii,“ uviedli Kastran a Mollicová.
Veľvyslanci zároveň potvrdili, že ku koncu januára 2026 sa podarilo úspešne vrátiť na Ukrajinu 1980 detí.
Obaja v článku zdôraznili dôležitosť Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí, ktorej úlohou je podnietiť spoluprácu a medzinárodný tlak na Rusko. V súčasnosti má koalícia 46 členov, medzi ktorými je 43 krajín, ako aj Európska únia, Rada Európy a Parlamentné zhromaždenie OBSE.
Koalícii predsedá Kanada spolu s Ukrajinou. Osem členských štátov podľa veľvyslancov spustilo pilotný mechanizmus na sledovanie a overovanie údajov o deťoch deportovaných do Ruska. Ukrajina už ruskej strane poskytla prvý overený zoznam 339 detí a požiadala o ich návrat.
Kastran a Mollicová pripomenuli, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila blížiaci sa summit Koalície, EÚ, Ukrajiny a Kanady. Jeho cieľom bude posilniť medzinárodnú koordináciu a znovu zdôrazniť, že návrat deportovaných detí musí zostať ústredným bodom akejkoľvek diskusie o spravodlivom a trvalom mieri.
„Štát, ktorý deportuje deti, nielenže porušuje medzinárodné právo, ale pokúša sa ukradnúť budúcnosť celého národa. Dopustiť, aby takéto zločiny zostali bez odozvy, by vytvorilo nebezpečný precedens pre globálnu bezpečnosť a ochranu detí na celom svete,“ konštatovali veľvyslanci.
„Preto dnes, v predvečer štvrtého výročia plnoformátovej agresie Ruska, vyzývame na konkrétne činy. 24. február je pripomienkou toho, že čas nehrá v náš prospech: každý deň strávený v deportácii vzďaľuje dieťa od jeho identity. Medzinárodné spoločenstvo musí konať naliehavo a s odhodlaním,“ vyhlásili Kastran a Mollicová.
„Naším spoločným cieľom je, aby sa rok 2026 stal rokom masového návratu ukrajinských detí, aby sa každé dieťa vrátilo tam, kam patrí: k svojej rodine, k slobode a do svojej vlasti – do Ukrajiny,“ uzavreli diplomati.
