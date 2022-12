M. Mlynár bude zástupcom riaditeľky Programu OSN pre ľudské sídla

Bratislava 22. decembra (TASR) - Súčasný stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii spojených národov (OSN) v New Yorku, veľvyslanec Michal Mlynár bude zástupcom výkonnej riaditeľky Programu OSN pre ľudské sídla (UN-Habitat) so sídlom v Nairobi. V stredu (21. 12.) to oznámil generálny tajomník OSN António Guterres. TASR o tom informovali z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Slovensko tak získava ďalší významný post v systéme OSN. Ide o doteraz najvyššiu pozíciu vo vedení jednej z agentúr, fondov či programov OSN, ktorú bude zastávať Slovák," uviedol rezort. Mlynár sa funkcie ujme od apríla 2023.



Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer víta vymenovanie Mlynára do vedenia UN-Habitat. Považuje to za významné ocenenie odbornej kvality a skúseností predstaviteľov slovenskej diplomacie, ktoré preukazujú pri koordinácii kľúčových procesov a vyjednávaní na pôde medzinárodných organizácií, osobitne v službe pre OSN. "Obzvlášť v súčasnom období, keď medzinárodné spoločenstvo čelí mnohým náročným výzvam, zostáva efektívny multilateralizmus našou kľúčovou prioritou a Charta OSN nenahraditeľnou chrbtovou kosťou globálneho systému medzinárodných vzťahov," uviedol.



Problematika bývania, mestského rozvoja a úlohy miestnych a regionálnych samospráv, ktorou sa zaoberá UN-Habitat, sa v súčasnosti dostáva do popredia nielen ako dôležitá prierezová téma Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ale tiež pri riešení dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Ale aj klimatickej krízy, plánovaní obnovy vojnou zničenej Ukrajiny a humanitárnej pomoci obyvateľom krajín zasiahnutých konfliktom či prírodnými katastrofami.



Mlynár pôsobil v predchádzajúcich rokoch v rezorte diplomacie ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (2015-2017). Bol tiež veľvyslancom SR v Keni (2012-2015). V pozícii stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku pôsobí od augusta 2017.