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Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi
Mattarellovi tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty.
Autor TASR,aktualizované
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Rím 10. júla (TASR) - Nový veľvyslanec SR v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Kmec podľa vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR podčiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom, informuje TASR.
Mattarellovi tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty.
Kmec a Mattarella hovorili tiež o zahraničnopolitických otázkach, kde sa podľa MZVEZ zhodli na dôležitosti procesu rozširovania Európskej únie, osobitne vo vzťahu k západnému Balkánu a Ukrajine. Pozornosť venovali aj strategickému významu Južného susedstva. Tam sa podľa nich bezpečnostné výzvy prelínajú s príležitosťami na posilnenie stability, energetickej bezpečnosti aj hospodárskej spolupráce.
Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec SR vo Švédsku a USA. Okrem toho bol činný aj na veľvyslanectve v Izraeli, na Stálej misii SR pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni, ale tiež v rámci misie OBSE v Gruzínsku. Neskôr bol podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a poslancom Národnej rady SR.
Mattarellovi tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty.
Kmec a Mattarella hovorili tiež o zahraničnopolitických otázkach, kde sa podľa MZVEZ zhodli na dôležitosti procesu rozširovania Európskej únie, osobitne vo vzťahu k západnému Balkánu a Ukrajine. Pozornosť venovali aj strategickému významu Južného susedstva. Tam sa podľa nich bezpečnostné výzvy prelínajú s príležitosťami na posilnenie stability, energetickej bezpečnosti aj hospodárskej spolupráce.
Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec SR vo Švédsku a USA. Okrem toho bol činný aj na veľvyslanectve v Izraeli, na Stálej misii SR pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni, ale tiež v rámci misie OBSE v Gruzínsku. Neskôr bol podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a poslancom Národnej rady SR.