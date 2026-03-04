< sekcia Slovensko
Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR udeľovalo ocenenia za pomoc počas vojny
Ocenenia boli udelené humanitárnym osobnostiam a organizáciám v štyroch kategóriách.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR udeľovalo ocenenia na utorkovom (3. 3.) podujatí Commemoration 2026 - Štyri roky vojny, štyri roky pomoci Ukrajine v Primaciálnom paláci v Bratislave. Organizovala ho slovenská platforma Ambrela, združujúca humanitárne a rozvojové organizácie, pomáhajúce núdznemu obyvateľstvu na východ od slovenských hraníc. TASR o tom informovala manažérka platformy pre strategickú komunikáciu Boba Markovič Baluchová.
Ocenenia boli udelené humanitárnym osobnostiam a organizáciám v štyroch kategóriách. „Oproti minulému roku sme tentoraz rozdali ocenenia celým kolektívom. V posledných mesiacoch sme totiž boli na Slovensku svedkami mimoriadnej solidarity verejnosti a celých organizačných tímov s naším východným susedom, čo si zaslúži vyzdvihnutie aj povzbudenie v časoch skúšok,” uviedol Daniel Kaba z Ambrely.
V kategórii Výnimočný prínos v žurnalistike si z rúk veľvyslanca Ukrajiny v SR, Myroslava Kastrana, ocenenie prevzala reportérka Stanislava Harkotová, ktorá viac ako dekádu sleduje situáciu na Ukrajine a dokumentuje tamojšiu vojnu. V kategórii Solidarita úradníkov a úradníčok bola kolektívne ocenená sekcia colná Finančnej správy SR, ktorá pomáha Ukrajine zrýchleným colným konaním pre distribúciu humanitárnej pomoci, zriadením humanitárneho koridoru, ako aj zverejňovaním dát o prepravenom tovare cez hraničné priechody Vyšné Nemecké a Ubľa.
Ocenenie v kategórii Dobrá firma získala spoločnosť Accenture Slovensko, ktorej prínosom boli najmä digitálne riešenia, vyvinuté priamo zamestnancami firmy. V kategórii Humanitárny čin získala ocenenie kampaň so zbierkou Teplo Ukrajine, ktorú koncom januára vyhlásilo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s občianskymi organizáciami.
