Veľvyslankyňa SR: Vzťahy s Poľskom si vyžadujú novú víziu
Poľsko je podľa nej nielen susedom, ale aj významnou a rýchlo sa rozvíjajúcou krajinou, čo zvyšuje jeho dôležitosť.
Autor TASR
Varšava 22. augusta (TASR) - Vzťahy Slovenska a Poľska si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a novú víziu. Bratislava by so severným susedom mala rozvíjať vzťahy až do formy strategického partnerstva. Uviedla to slovenská veľvyslankyňa vo Varšave Andrea Elscheková-Matisová v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR.
Poľsko je podľa nej nielen susedom, ale aj významnou a rýchlo sa rozvíjajúcou krajinou, čo zvyšuje jeho dôležitosť. „Z môjho pohľadu si to vyžaduje špeciálnu starostlivosť a novú víziu spojenú s činmi až do podoby strategického partnerstva,“ zdôraznila.
V tejto súvislosti pripomenula otvorenie generálneho honorárneho konzulátu v Krakove, ktorý má nahradiť zrušený generálny konzulát. Ten ministerstvo zahraničných vecí ku koncu roka 2024 zatvorilo s odôvodnením, že nemal zásadný vplyv na rozvoj bilaterálnych vzťahov. Proti rozhodnutiu však vystúpila miestna slovenská komunita, ktorá spísala petíciu s niekoľkými stovkami podpisov a argumentami za zachovanie zastúpenia.
„Slovenská zástava v metropole Malopoľska v Krakove opäť zaveje,“ uviedla veľvyslankyňa. Dodala, že činnosť nového konzulátu sa začne už na jeseň a v novembri je naplánované jeho slávnostné otvorenie. Inštitúcia má podľa nej podporiť slovenskú menšinu, akademickú výmenu aj podnikateľskú spoluprácu.
Atmosféru vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom označila za dlhodobo dobrú a bezproblémovú. „Politický dialóg prebieha na úrovni prezidentov, prebieha na úrovni členov vlády vrátane pánov premiérov, ktorí sa aj dlhodobo poznajú,“ uviedla.
Vysvetlila, že odlišné názory a priority vlád sa riešia otvorenou komunikáciou. „Na prekonávanie rôznych názorov je najlepší vždy dialóg, lebo v tom dialógu sa hľadajú riešenia a vo väčšine prípadov sa aj nájdu,“ povedala. Pripomenula, že v mnohých oblastiach sú priority poľskej a slovenskej vlády podobné až rovnaké. „Čiže to spojenectvo s Poľskom vieme spolu ľahko tvoriť,“ dodala.
Ako príklad spolupráce Elscheková-Matisová vyzdvihla najmä oblasť obrany a označila Poľsko za bezpečnostného garanta regiónu. „Poľsko so svojím príspevkom okolo päť percent HDP na obranu a s ambíciou vybudovať najsilnejšiu pozemnú armádu v Európe je v našom regióne určite najsilnejším bezpečnostným garantom,“ uviedla. Poukázala aj na spoločné bezpečnostné projekty ako kontrarozviedne centrum NATO v Krakove, ktorému striedavo velia Poliaci a Slováci, či účasť slovenských vojakov v tréningovom centre NATO v Bydgoszczi.
Podľa veľvyslankyne je dnes dôležité, aby Slovensko a Poľsko intenzívne komunikovali. „Tém na rozhovory s poľskou stranou je naozaj veľa, obzvlášť v súčasnom období veľkej nestability,“ uzavrela.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
