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Venhart: Kvalitná vízia má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom
Poukázal pritom na šesť transformačných oblastí, po ktorých by sa SR mala vydať.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Kvalitná vízia je taká, ktorá má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom. Zároveň taká, na ktorej zavedenie má Slovensko mandát a zdroje. Ak reformy a investície zacieli správne, môže urobiť krok vpred. Vo svojom príhovore na Národnom fóre k prezentácii Vízie Slovensko 2040 to uviedol šéf Slovenskej akadémie vied (SAV) Martin Venhart. Vízia by takisto mala byť prepojená so stratégiou, s reformným a investičným plánom, národným, regionálnym a partnerským plánom. V tomto kontexte zvýraznil význam eurofondov.
„Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí. (...) Vízia sama osebe nedokáže zmeniť realitu. Ak sa má stať skutočnosťou, musí sa premietnuť do konkrétnych rozhodnutí, do konkrétnych reforiem a investícií,“ povedal Venhart. Skutočné zlepšenie nepríde podľa neho bez reálnych zmien a transformácií.
Poukázal pritom na šesť transformačných oblastí, po ktorých by sa SR mala vydať. Prvou je reforma štátu, ktorej cieľom je pomôcť ozdraviť verejné financie, premyslieť daňový mix pre novú dobu, zvýšiť dostupnosť služieb a modernizovať územné usporiadanie štátu, uviedol Venhart.
Ďalej je to transformácia ekonomiky. Tá musí byť podľa predsedu SAV založená na predvídateľnej a férovej podpore vedy, výskumu a inovácií, zatraktívnení podnikateľského prostredia, podpore regionálnych, strategických a duálnych investícií a zabezpečení dostupnej energie. „Týka sa to veľkých, stredných, ale aj malých podnikov,“ poznamenal.
Slovensko takisto musí investovať do ľudí, ktorých Venhart považuje za najväčšie bohatstvo krajiny. Je potrebné ich vzdelávať pre éru umelej inteligencie, rozvíjať vysoké školy, aktivovať potenciál všetkých, ktorí sú aj málo ekonomicky zapojení, tvrdí. Venhart upozornil aj na negatívny demografický vývoj.
Štvrtou oblasťou je zdravie, ktoré je pre Slovensko dôležité z pohľadu kvality života, ekonomickej výkonnosti aj obranyschopnosti populácie. „Najlepšia investícia do zdravia je v oblasti fyzickej a duševnej prevencie a vytrvalosti, stravy, športu, znižovania závislostí, ale aj chodenia na preventívne prehliadky, zlepšenia environmentálnych faktorov, teda najmä ovzdušia, dostupnosti vody či verejného priestoru, a to aj v súvislosti so zmenou klímy,“ skonštatoval.
Predseda SAV apeluje, že ak Slovensko chce, aby boli reformy úspešné, musí aktívne zabojovať za vzájomnosť, dôveru a spolupatričnosť. Musí spájať ľudí, posilňovať kultúru a občiansku spoločnosť. „Tieto aspekty tvoria neviditeľné spojivo, ktoré znásobuje efektivitu všetkých ostatných oblastí. Ľudská dôstojnosť je v tomto smere naozaj kľúčová,“ podotkol.
Poslednou oblasťou je podľa Venharta bezpečnosť, a to fyzická, kybernetická, potravinová, energetická aj klimatická. Štát by sa mal sústrediť na ochranu infraštruktúry ako celku, doplnil.
Do celého procesu prípravy Vízie Slovensko 2040 sa zapojilo takmer 400 odborníkov z celého Slovensko, a to naprieč regiónmi, odbornosťami aj politickými názormi, uviedol šéf SAV.
„Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí. (...) Vízia sama osebe nedokáže zmeniť realitu. Ak sa má stať skutočnosťou, musí sa premietnuť do konkrétnych rozhodnutí, do konkrétnych reforiem a investícií,“ povedal Venhart. Skutočné zlepšenie nepríde podľa neho bez reálnych zmien a transformácií.
Poukázal pritom na šesť transformačných oblastí, po ktorých by sa SR mala vydať. Prvou je reforma štátu, ktorej cieľom je pomôcť ozdraviť verejné financie, premyslieť daňový mix pre novú dobu, zvýšiť dostupnosť služieb a modernizovať územné usporiadanie štátu, uviedol Venhart.
Ďalej je to transformácia ekonomiky. Tá musí byť podľa predsedu SAV založená na predvídateľnej a férovej podpore vedy, výskumu a inovácií, zatraktívnení podnikateľského prostredia, podpore regionálnych, strategických a duálnych investícií a zabezpečení dostupnej energie. „Týka sa to veľkých, stredných, ale aj malých podnikov,“ poznamenal.
Slovensko takisto musí investovať do ľudí, ktorých Venhart považuje za najväčšie bohatstvo krajiny. Je potrebné ich vzdelávať pre éru umelej inteligencie, rozvíjať vysoké školy, aktivovať potenciál všetkých, ktorí sú aj málo ekonomicky zapojení, tvrdí. Venhart upozornil aj na negatívny demografický vývoj.
Štvrtou oblasťou je zdravie, ktoré je pre Slovensko dôležité z pohľadu kvality života, ekonomickej výkonnosti aj obranyschopnosti populácie. „Najlepšia investícia do zdravia je v oblasti fyzickej a duševnej prevencie a vytrvalosti, stravy, športu, znižovania závislostí, ale aj chodenia na preventívne prehliadky, zlepšenia environmentálnych faktorov, teda najmä ovzdušia, dostupnosti vody či verejného priestoru, a to aj v súvislosti so zmenou klímy,“ skonštatoval.
Predseda SAV apeluje, že ak Slovensko chce, aby boli reformy úspešné, musí aktívne zabojovať za vzájomnosť, dôveru a spolupatričnosť. Musí spájať ľudí, posilňovať kultúru a občiansku spoločnosť. „Tieto aspekty tvoria neviditeľné spojivo, ktoré znásobuje efektivitu všetkých ostatných oblastí. Ľudská dôstojnosť je v tomto smere naozaj kľúčová,“ podotkol.
Poslednou oblasťou je podľa Venharta bezpečnosť, a to fyzická, kybernetická, potravinová, energetická aj klimatická. Štát by sa mal sústrediť na ochranu infraštruktúry ako celku, doplnil.
Do celého procesu prípravy Vízie Slovensko 2040 sa zapojilo takmer 400 odborníkov z celého Slovensko, a to naprieč regiónmi, odbornosťami aj politickými názormi, uviedol šéf SAV.