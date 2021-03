Verejné obstarávanie na tlač vládnych novín stále nevyhlásili

Bratislava 7. marca (TASR) - Verejné obstarávanie na tlač a distribúciu vládnych novín stále nevyhlásili. Úrad vlády (ÚV) SR na otázky TASR k tejto téme odpovedal tým, že obstarávanie pripravujú. "Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania a nebudeme k nemu do jeho vyhlásenia poskytovať žiadne informácie," uviedol tlačový odbor úradu.



V oznámení vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zo septembra minulého roka sa ako predpokladaný termín vyhlásenia obstarávania uvádza 12. október 2020. Doteraz však vyhlásené nebolo. ÚV nateraz neodpovedal na otázky TASR o tom, čo spôsobilo oneskorenie.



Z vestníka ÚVO vyplýva, že v rámci obstarávania sa majú zabezpečiť všetky etapy tlačiarenského výrobného procesu "od prijatia tlačových podkladov od verejného obstarávateľa až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia vrátane dopravy a balenia". Predmetom je teda aj výber distribútora na zabezpečenie neadresného doručenia novín od prijatia výtlačkov z distribučného miesta v Bratislave až po ich doručenie do všetkých schránok domácností na Slovensku.



Ešte v minulom roku úrad priblížil, že noviny by mali vychádzať ako bezplatný mesačník s predpokladaným rozsahom 32 strán. Dlhšiu prípravu obstarávania vtedy odôvodnil snahou nastaviť podmienky tak, aby sa mohlo do súťaže prihlásiť čo najviac uchádzačov nielen zo Slovenska. Úrad chce prostredníctvom novín dosiahnuť väčšiu informovanosť o tom, ako funguje štát.



Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia. Kabinet sa v ňom zaviazal zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností. Obsahovať majú odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. Financované budú z rozpočtu úradu vlády. Vydávanie novín kritizovali okrem opozície aj niektorí členovia koalície.