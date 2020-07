ÚV: Verejné obstarávanie na tlač vládnych novín spustíme do konca leta

Bratislava 12. júla (TASR) - Proces verejného obstarávania na tlač a distribúciu vládnych novín sa určite spustí do konca leta. TASR to povedal riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR Richard Pekár. Dodal, že momentálne prebieha prieskum zisťovania predpokladanej hodnoty zákazky a pripomienkujú sa zmluvy k verejnému obstarávaniu. Podľa ÚV budú noviny vychádzať ako bezplatný mesačník s predpokladaným rozsahom 32 strán.



Úrad vlády dodal, že príprava na verejné obstarávanie trvá dlhšie aj preto, lebo podmienky chcú nastaviť tak, aby sa mohlo do súťaže prihlásiť čo najviac uchádzačov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín.



Za vznikom nápadu vládnych novín je podľa Pekára snaha informovať občanov o zmenách, ktoré ovplyvňujú ich život. "Keď sa zmení zákon, tak ako sa zmenil a čo to pre nich znamená," dodal pre TASR. Novinami chce úrad vlády dosiahnuť väčšiu informovanosť ľudí o tom, ako funguje štát. "Aby verejnosť vnímala, koľko peňazí vyberie a na čo ich vynaloží," skonštatovali z tlačového odboru úradu s tým, že úlohou novín nemá byť spravodajstvo o činnosti vlády. "To prináleží médiám," upozornili.



Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia. Kabinet sa v ňom zaviazal zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností. Obsahovať majú odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. Financované budú z rozpočtu úradu vlády. Vydávanie novín kritizovali okrem opozície aj viacerí členovia koalície.