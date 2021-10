Verejné obstarávanie na vrtuľníky môže byť vyhlásené ešte tento rok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Verejné obstarávanie na vrtuľníky pre záchranárov a policajtov by chcelo ministerstvo vnútra vyhlásiť ešte tento rok. V súčasnosti naďalej prebiehajú prípravné práce. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Máme už sumár technických parametrov potrebný pre opis predmetu zákazky od všetkých budúcich používateľov vrtuľníkov, čiže od leteckého útvaru, polície, hasičov a horských záchranárov, na základe ktorého sme stanovili rozsah obstarávanej techniky a vybrali ich domovské základne," priblížil rezort. K niektorým otázkam sa má ešte vyjadriť ministerstvo zdravotníctva.



Vzhľadom na dôležitosť a významnosť investície plánuje ministerstvo v rámci prieskumu trhu zorganizovať aj predbežné trhové konzultácie.



Prípravu nového verejného obstarávania na vrtuľníky avizoval rezort ešte na jeseň minulého roka. V rámci rámcovej dohody z roku 2017 na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov sa rozhodol nezadávať zákazky. Zdôvodnil to tým, že nezodpovedá aktuálnym potrebám z hľadiska ponúkaných parametrov a výkonov. Dohoda v predpokladanej hodnote 80 miliónov eur umožňovala nakúpiť maximálne osem vrtuľníkov. Mali byť určené pre hasičov, horských záchranárov a policajtov.