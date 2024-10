Verejné obstarávanie pri učebniciach na VŠ by sa mohlo zjednodušiť

Bratislava 10. októbra (TASR) - Verejné obstarávanie vo vzťahu k vysokoškolským učebniciam či skriptám by sa mohlo zjednodušiť. Navrhuje to skupina koaličných poslancov za Smer-SD a Hlas-SD v návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podala do parlamentu.



Podľa návrhu by sa zákon o verejnom obstarávaní nemusel vzťahovať na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je tvorba a vydanie vysokoškolských učebníc, skrípt a ďalších výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl (VŠ) a študentov študijného programu tretieho stupňa, ktoré zadáva vysoká škola.



"Tento návrh zároveň reaguje na vývoj na trhu s výstupmi publikačnej a umeleckej činnosti tvorivých pracovníkov vysokých škôl a doktorandov, ktorý už dlhodobo nie je riadený trhovým princípom a voľnou konkurenciou, ale je riadený kvalitou a preferenciou publikovania v medzinárodne uznávaných vydavateľstvách," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Publikovanie v medzinárodných vydavateľstvách podľa poslancov doktorandom poskytuje medzinárodnú viditeľnosť ich diel, viac medzinárodných citácií a tiež budovanie a upevňovanie ich mena ako medzinárodne uznávaného vedeckého pracovníka. Medzinárodný dosah ich výstupov je aj hlavným kritériom ich kvalifikačného rastu.



Poslanci navrhujú, aby bola novela účinná od 1. januára 2025.