Verejné politiky má integrovať Strategicko-koordinačné centrum
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Na Úrade vlády (ÚV) SR má vzniknúť Strategicko-koordinačné centrum (SKC), ktoré má zabezpečiť koordináciu všetkých strategických dokumentov i ich napĺňania k dosiahnutiu zadefinovaných cieľov. Vyplýva to z návrhu na vytvorenie funkčného integrovaného systému strategického plánovania, priorizácie a plnenia a monitorovania priorít vlády na úrovni ústredného orgánu štátnej správy (ÚOŠS), ktorý kabinet schválil na stredajšom rokovaní.
„Vytvorenie integrovaného systému je nevyhnutné vzhľadom na rozhodnutie vlády vypracovať v najbližšom období tri kľúčové dokumenty, ktoré budú zásadným spôsobom určovať tvorbu politík na Slovensku - Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040, Investičný plán Slovensko a Národný a regionálny partnerský plán,“ upozornil ÚV SR, ktorý bol predkladateľom návrhu. Zvýraznil, že vytvorenie koordinačného orgánu by malo prepojiť procesy definovania dlhodobého smerovania krajiny, investičného plánu krajiny, efektívneho využitia zdrojov Európskej únie i účinnej implementácie a dôsledného monitorovania všetkých verejných politík. „Účelom nie je pridávanie novej byrokracie, ale práve naopak - zabezpečenie synchronizácie a odstránenie duplicitnej paralelnej práce,“ dodal ÚV.
Kreovanie koordinačného orgánu a integrovanej stratégie má odstrániť riziko časovej a obsahovej kolízie pri finalizácii pripravovaných strategických dokumentov, rovnako i odstrániť administratívnu záťaž, aby ÚOŠS nemuseli vykazovať podobné alebo dokonca rovnaké údaje viacerým inštitúciám. „Nové uznesenie vytvára predpoklady, aby strategické dokumenty nezostali len na papieri, ale stali sa konkrétnymi úlohami pre legislatívu a exekutívu s jasne určenými zodpovednosťami,“ dodali predkladatelia.
Proces tvorby integrovaného systému strategického plánovania, priorizácie a plnenia a monitorovania priorít vlády má prebiehať v troch fázach, finálna integrácia a realizácia sa má uskutočniť v roku 2027.
