Verejné vypočúvanie kandidátov na šéfa GP možno bude 19. novembra

Bratislava 20. septembra (TASR) - Verejné vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora by mohlo byť 19. novembra. Pre TASR to povedal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Poslanci z klubov OĽANO, SaS a Sme rodina neplánujú navrhovať svojich kandidátov, v klube Za ľudí o tom ešte debatujú. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) oslovil na tento post dve ženy, ich mená nekonkretizoval. Nominácie sa môžu podávať do 9. októbra.



Vzhľadom na nedávno schválenú novelu zákona o prokuratúre môžu kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať okrem profesijných organizácií, právnických fakúlt či ministerky spravodlivosti aj poslanci NR SR. Vetrák nie je podľa svojich slov zástancom toho, aby poslanci navrhovali kandidátov. "Budem presadzovať, aby sme si držali líniu, že poslanecký klub OĽANO neuprednostňuje politické nominácie," priblížil pre TASR.



Vetrák, ako aj podpredseda ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS) si chcú počkať na nominácie od ostatných subjektov. Ani poslanci za SaS nebudú podľa Baránika navrhovať svojho kandidáta.



Kandidáta neplánuje navrhovať ani klub Sme rodina. "Z medializovaných mien sa nám zdajú vhodní viacerí," povedal pre TASR šéf klubu Peter Pčolinský.



Šeliga si myslí, že ak poslanci majú dobrých kandidátov, nie je problém, aby ich navrhli. "Nevzbudzuje to žiadny základ pre zaujatosť. U nás začína debata, akým spôsobom sa postavíme ku kandidátom, či ich budeme hľadať aj my. Oslovil som pár ľudí, ktorých považujem za schopných a odborne a morálne zdatných, aby uvažovali o tejto funkcii, ale nič nie je ani dohodnuté, ani sľúbené," povedal pre TASR s tým, že oslovil dve ženy. V počte vhodných možných kandidátov sa podľa Šeligu "točíme v kruhu desiatich ľudí".



Predstavitelia koalície sa zhodujú, že kľúčový pre výber vhodného kandidáta bude verejný híring.



Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR má následne vymenovať do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová. Jaromírovi Čižnárovi cez leto uplynulo sedemročné funkčné obdobie. Prokuratúru mohol viesť až do vymenovania svojho nástupcu, no keďže požiadal o uvoľnenie z funkcie, prokuratúre zatiaľ šéfuje jej prvá námestníčka Viera Kováčiková.